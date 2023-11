Siostra zdradziła mi przepis na genialną fasolową z jarmużem. Wy też ją pokochacie

Zupa fasolowa to znane i lubiane danie, które doczekało się wielu różnych odmian. Jedni dodają do niej kukurydzę, drudzy kalafior, a jeszcze inni kurczaka. Ja, dzięki swojej siostrze, odkryłam wersję z jarmużem, kaszą pęczak i mięsem. Powiem wam szczerze, dawno nie jadłam czegoś tak pysznego. Dla mnie to potrawa idealna na jesienne dni. Syci, rozgrzewa, a w dodatku pysznie smakuje.

Przepis: Zupa fasolowa z jarmużem Zupa fasolowa z jarmużem to pyszne, sycące jesienne danie, które bez trudu można modyfikować, zgodnie z osobistymi upodobaniami. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 12 godz. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 1 Składniki 250 gr fasoli borlotti,

100 g kaszy pęczak,

mała główka czosnku,

3-4 ziemniaki,

puszka siekanych pomidorów,

2 łyżki śmietany (18%),

2 marchewki,

pietruszka,

seler naciowy,

kawałek boczku, kiełbasy albo wędzonej szynki,

oliwa z oliwek,

3-4 liście jarmużu,

przyprawy do smaku (sól, pieprz, papryka słodka i ostra) Sposób przygotowania Przygotowanie fasoliFasolę opłukaj i przełóż do garnka. Następnie zalej ją wodą (płyn powinien przykryć warzywo w całości) i pozostaw na co najmniej kilka godzin (najlepiej całą noc). Namoczoną fasolę zalej świeżą wodą. Podsmażanie boczkuPokrój kawałek boczku, wędzonej szynki lub kiełbasy i podsmaż na niewielkiej ilości oliwy z oliwek. Zdejmij patelnię z ognia, gdy mięso zarumieni się i zyska złoty kolor. Podsmażanie warzywUmyte i pozbawione skórki warzywa (marchewkę, pietruszkę i seler naciowy), a także obrany czosnek pokrój na mniejsze kawałki, a potem podsmaż lekko na niewielkiej ilości oliwy z oliwek. Gdy warzywa uwolnią swój aromat, zdejmij patelnię z ognia. Przygotowanie zupyWrzuć podsmażone warzywa i mięso do garnka z fasolą i gotuj wszystkie składniki przez około 15-20 minut (dopóki fasola nie zmięknie). Potem dodaj obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki, umyte i porwane na mniejsze kawałki liście jarmużu (bez łodyg), pomidory z puszki, kaszę pęczak i gotować przez około 15-20 minut. Na koniec możesz zaprawić zupę śmietaną i dodać do niej przyprawy według uznania.

Zupa fasolowa z jarmużem – bogactwo smaków i kolorów

Wiecie, co urzeka mnie w tej zupie najbardziej? Bogactwo różnego rodzaju smaków i kolorów. Znajdziecie w niej nuty słodyczy, pikanterii, słoności i kwasowości. To danie to też świetny pretekst do tego, by poeksperymentować w kuchni. Możecie dowolnie modyfikować przepis i dostosowywać go do swoich preferencji. Moja siostra wykorzystuje fasolkę borlotti, która cieszy się dużą popularnością między innymi we Włoszech. Ma piękny i dość charakterystyczny, marmurkowy wygląd. Jeśli nie macie do niej dostępu, wykorzystajcie inne odmiany fasoli, na przykład „jaśka”. Nie musicie dodawać do zupy mięsa ani kaszy pęczak. Nie trzeba też koniecznie zaprawiać jej śmietaną. Jak widać, macie pełną dowolność w doborze poszczególnych składników.

Radzę jednak, by nie pozbywać się jarmużu. Na polskich stołach nie gości on zbyt często. A szkoda. Stanowi on bowiem źródło wielu cennych składników odżywczych. Zawiera duże ilości witamin. Pamiętajcie, by przed dodaniem do zupy usunąć z niego wszystkie łykowate i twarde włókna. Wybierajcie ciemnozielone, kruche, jędrne liście bez przebarwień i uszkodzeń. Jeśli nie wykorzystacie wszystkich za jednym razem, resztę przechowajcie w lodówce (jednak nie dłużej niż trzy dni). Możecie też jarmuż zamrozić.

Czy zupa fasolowa z jarmużem pomaga schudnąć?

Zupa fasolowa z jarmużem, ze względu na bogactwo różnych składników, wydaje się dość tucząca. Spokojnie można ją nieco odchudzić, na przykład poprzez rezygnację z podsmażanego mięsa czy śmietany. Nie zapominajcie też, że danie zawiera duże ilości błonnika, dzięki czemu zapewnia uczucie sytości na dłużej i zapobiega podjadaniu między posiłkami, a jednocześnie przyspiesza przemianę materii. Wbrew pozorom jest to więc dobra propozycja dla osób, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy. Choć oczywiście na skuteczność odchudzania składają się również inne czynniki, między innymi odpowiednie nawodnienie organizmu, czy aktywność fizyczna.

