Kiedy trzeba obierać fasolkę szparagową i jak to robić? Jest na to prosty trik

Fasolka szparagowa należy do rodziny roślin strączkowych. Można ją jeść nie tylko latem, ale również jesienią. Może być bazą wielu różnych dań – poczynając od zapiekanek, poprzez zupy, a na gulaszach i leczo kończąc. Doskonale smakuje w połączeniu z bułką tartą. Zanim przystąpimy do przyrządzania tych potraw, trzeba ją odpowiednio przygotować. Zobacz, jak to zrobić, szybko prosto i bez wysiłku.

Jak obrać fasolkę szparagową? Prosty trik

Do obierania fasolki szparagowej przyda się mały nożyk i miska, do której trafią obrane warzywa. Najpierw zalej fasolkę wrzącą wodą, dzięki czemu łatwiej pozbędziesz się twardych włókien rośliny. Po kilkunastu sekundach odlej wodę i poczekaj aż warzywa przestygną. Następnie nadcinać końcówki poszczególnych strąków i delikatnym, ale stanowczym ruchem pociągaj je ku dołowi (najpierw od strony ogonka). Tym sposobem usuniesz końcówki razem z łykowatymi częściami fasolki, które nie nadają się do spożycia. Odcinaj końcówki fasolki z obu stron. Jeśli chcesz szybciej pozbyć się zdrewniałych części rośliny, użyj obieraczki do warzyw.

Czy fasolkę szparagową zawsze trzeba obierać?

Obieranie fasolki szparagowej nie jest konieczne w sytuacji, gdy mamy do czynienia młodym warzywem. W przypadku starszych strąków nie można pominąć tej czynności. Łykowate części rośliny często wchodzą między zęby utrudniając jedzenie. Poza tym są niesmaczne i trudno je strawić.

Dlaczego warto jeść fasolkę szparagową?

Fasolka szparagowa to cenne źródło wielu makro- i mikroelementów. Zawiera duże ilości błonnika, witamin z grupy A i B, a także magnez, cynk, żelazo i kwas foliowy. Ma niewiele kalorii, więc może być bez przeszkód włączona do jadłospisu osób, które są na diecie redukcyjnej i chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy. Jej spożywanie przedłuża uczucie sytości i zapobiega sięganiu po przekąski między posiłkami.

Udowodniono, że jedzenie fasolki szparagowej wpływa pozytywnie na układ krążenia. Wzmacnia ściany naczyń krwionośnych. Obniża ciśnienie tętnicze krwi i zmniejsza ryzyko rozwoju miażdżycy. Warzywo ma niski indeks glikemiczny, dzięki czemu nie podnosi poziomu glukozy w organizmie zbyt szybko. To dobra informacja dla osób zmagających się z cukrzycą. Dodatkowo warzywo wspomaga pracę układu moczowego. Działa moczopędnie i przyspiesza usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii z ustroju.

Czytaj też:

Jak zamrozić fasolkę szparagową? W ten sposób będzie pyszna i chrupiącaCzytaj też:

Co zamiast bułki tartej do fasolki szparagowej? Zakochacie się w tych pomysłach