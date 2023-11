Miniserniczki bez pieczenia. Przepis na deser dla niezapowiedzianych gości

Szybkie desery sprawdzą się świetnie nie tylko wtedy, gdy odwiedza nas ktoś bez wcześniejszej zapowiedzi. Jest to też idealna opcja, gdy sami mamy ochotę na słodką przekąskę, jednak nie mamy czasu lub siły na pieczenie tradycyjnego ciasta. Jednym z pomysłów na taką ekspresową i słodką przekąskę są mini serniczki. Ich smak pokochają zarówno dzieci, jak i dorośli.

Jak zrobić mini serniczki bez pieczenia? Przepis

Kochacie smak sernika, ale to nie jest odpowiedni moment na pieczenie go w klasycznej wersji? Koniecznie wypróbujcie przepis na małe serniczki. Nie musicie odpalać piekarnika, a całość zrobicie w kilkanaście minut. Taki deser możecie podawać w szklanych pojemniczkach lub dużych, przezroczystych szklankach – w ten sposób każda warstwa będzie się wspaniale prezentować.

Przepis: Mini serniczki bez pieczenia Każdy miłośnik sernika zakocha się w tych mini deserkach. Są pyszne i bardzo łatwe w przygotowaniu. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 4 Składniki 40 g roztopionego masła,

100 g kruchych ciasteczek pełnoziarnistych,

100 g białej czekolady,

100 ml śmietanki 30%,

200 g serka śmietanowego,

2 łyżeczki pasty waniliowej,

kilka truskawek do dekoracji (lub innych owoców). Sposób przygotowania Przygotuj spód deseruNajpierw pokrusz ciasteczka bardzo, bardzo drobno (swoją konsystencją powinny przypominać piasek). Następnie wymieszaj je z roztopionym masłem. Rozłóż ciasteczka równomiernie na dnie szklanego naczynia, w którym przygotowujesz deser. Odstaw całość do lodówki, a w tym czasie przygotuj masę sernikową. Rozpuść czekoladęNad rondelkiem z gotującą się wodą postaw miskę z białą czekoladą. Podczas rozpuszczania się czekolady, cały czas ją mieszaj. Taką gorącą i roztopioną czekoladę odstaw na 10 minut. Połącz składniki masyZmiksuj ze sobą śmietankę, pastę waniliową i serek śmietankowy. Na koniec dodaj też roztopioną czekoladę i ponownie zmiksuj całość. Wstaw deser do lodówkiPrzełóż deser do szklanego naczynia, a następnie wstaw do lodówki na około 1,5 lub 2 godziny (być może będą gotowe szybciej, w zależności od tego, jak szybko stężeje masa). Po tym czasie mini serniczki są już gotowe do jedzenia. Warto przyozdobić je jeszcze świeżymi owocami.

Inne pomysły na błyskawiczne desery

Poza przygotowaniem mini serniczków możecie pokusić się też o zrobienie innych ekspresowych deserów. Są naprawdę pyszne, a w dodatku pozwolą wam zaoszczędzić czas. Sałatki owocowe, koktajle z owoców, czy nawet podgrzane owoce z dodatkiem cynamonu to proste i zdrowe desery, które można przygotować w kilka minut.

Możecie postawić też na desery mleczne. Jogurt z dodatkiem ulubionych owoców lub mus jagodowy z dodatkiem naturalnego jogurtu to również szybkie deserowe propozycje. Takie błyskawiczne desery mogą też opierać się na prostych połączeniach, na przykład kawałki ulubionych ciastek z lodami i dodatkiem bitej śmietany. Warto więc eksperymentować z gotowymi składnikami, na przykład wykorzystując też ciastka jako bazę do deseru z warstwą kremu i owoców. Możecie spróbować zrobić również crumble – najlepszy deser dla zabieganych. Koniecznie sprawdźcie też inne przepisy na zdrowe i proste desery.

Jak urozmaicić proste i szybkie desery?

Jednym z najprostszych rozwiązań jest przygotowanie galaretki czy kisielu. Postarajcie się jednak, żeby te desery nie były tak całkowicie zwyczajne. W prosty i szybki sposób możecie je wspaniale udekorować. Idealnie sprawdzą się do tego świeże owoce – najlepsze będą te sezonowe, takie jak truskawki, maliny, wiśnie, czereśnie lub jagody. Odpowiednie będą również bakalie, ale też bita śmietana. Piękna dekoracja to także wiórki kokosowe, kawałeczki czekolady, płatki migdałów, karmel i różnego rodzaju słodkie kremy. Bardzo oryginalnym pomysłem jest też udekorowanie deseru jadalnymi kwiatami (muszą być to kwiaty jadalne ze sprawdzonego źródła bez oprysków!).

Z kolei do budyniu poza wymienionymi wyżej składnikami możecie dodać również odrobinę dżemu – jeśli postawicie na ten o smaku porzeczkowym, to idealnie przełamiecie słodycz deseru. Jeżeli z kolei znudziła się wam już galaretka w pucharkach – śmiało możecie podać ją w formie szaszłyku lub po prostu kosteczek w pucharku.

Czytaj też:

Przepis na dietetyczną napoleonkę. Jest obłędna, a nie pójdzie w boczkiCzytaj też:

Przepis na dietetyczny deser czekoladowy. Banalnie łatwy w przygotowaniu i nie tuczy