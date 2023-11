Przepis na dietetyczny deser czekoladowy. Banalnie łatwy w przygotowaniu i nie tuczy

Podczas diety najczęściej odmawiamy sobie przyjemności w postaci jedzenia deserów i innych słodkości. Z reguły są one bardzo kaloryczne, a więc niedozwolone dla osób, które się odchudzają. Rzeczywiście, gdy próbujecie zrzucić dodatkowe kilogramy, lepiej jest omijać cukiernie z daleka, jednak możecie sami w domu przygotować dietetyczny, ale naprawdę pyszny deser. Będziecie do tego potrzebować tylko trzech produktów, a całość zajmie wam jedynie kilka minut.

Jak zrobić dietetyczny deser czekoladowy? Przepis

Dietetyczny deser czekoladowy w postaci lekkiego musu idealnie zaspokoi wasz apetyt na „coś słodkiego”. Nie zawiera on cukru, a więc jest idealny dla tych, którzy próbują schudnąć. Nie wymaga także pieczenia, dlatego z jego zrobieniem poradzą sobie nawet te osoby, które nie mają doświadczenia w tej kwestii. Ten deser składa się z zaledwie trzech produktów i większość z was zapewne ma je w swojej kuchni. Są to banany, awokado i kakao.

Przepis: Dietetyczny deser czekoladowy Okazuje się, że czekoladowy deser możecie zrobić również w wersji dietetycznej. Jest prosty w przygotowaniu i naprawdę pyszny. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 2 średnie banany,

1 małe dojrzałe awokado,

2 łyżki kakao niskotłuszczowego. Sposób przygotowania Obierzcie i pokrójcie owoceNajpierw obierzcie banany i awokado, a następnie pokrójcie je w kostkę. Zblendujcie całośćOwoce wsypcie do miski i posypcie odpowiednią ilością kakao. Całość blendujcie do momentu, aż uzyskacie jednolitą masę. Podajcie z dodatkamiMożecie do deseru dorzucić kosteczkę czekolady, jednak i bez niej będzie wystarczająco słodki. Deser będzie się pięknie prezentować ozdobiony kilkoma malinkami lub truskawkami.

Pyszny deser, który nie idzie w boczki

Choć banany są jednymi z bardziej kalorycznych owoców (100 gramów dostarcza 97 kcl), dlatego nie należy jeść ich w nadmiarze, to jednak wcale nie oznacza to też, że musicie całkiem rezygnować ze spożywania tego produktu. Te słodkie i sycące owoce sprawią, że zyskacie uczucie pełności na dłuższy czas. Dodatkowo są bogate w błonnik pokarmowy, który dobrze wpływa na pracę jelit. Zawierają również wiele składników mineralnych i liczne witaminy. Pamiętajcie, że aby schudnąć – należy zachować ujemny bilans dietetyczny, czyli zjadać mniej kalorii, niż spala nasz organizm.

Również awokado użyte do przygotowania tego deseru wpływa na uczucie sytości, co sprawia, że się nim najadamy i nie odczuwamy głodu przez dłuższy czas. Dodatkowo zawiera nienasycone tłuszcze omega-3 i omega-6, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Ich spożywanie zwiększa również tempo przemiany materii. Tutaj jednak także obowiązuje zasada, by owoce te jeść w odpowiednich ilościach.

O czym pamiętać, przygotowując dietetyczne desery?

Pamiętajcie, że przygotowywanie dietetycznych deserów nie oznacza, że możecie je spożywać w nieskończoność. Zawsze ważne jest zachowanie umiaru, nawet w przypadku zdrowszych wersji deserów. Przygotowując takie fit słodkie przekąski, ważne jest, by przestrzegać następujących wskazówek.

Przede wszystkim wybierajcie odpowiednie składniki. Używajcie naturalnych produktów zamiast tych przetworzonych. Biały cukier zastąpcie naturalnymi słodzikami, takimi jak miód, syrop klonowy, stewia. Stosujcie też składniki bogate w błonnik, który zapewni uczucie sytości na dłuższy czas i uchroni was przed podjadaniem niezdrowych i tuczących przekąsek. Nie bójcie się też eksperymentować z przepisami i przygotowywać nowe desery. Z pewnością zasmakuje wam także dietetyczne ptasie mleczko czy fit tiramisu.

