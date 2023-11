Szot na odporność z buraków i imbiru. Prosty, mocny i skuteczny

Ma intensywny kolor, jest intensywny w smaku, ale też intensywny w działaniu, bo w tym szocie na odporność dosłownie skumulowane są dobroczynne dla organizmu składniki.

Jak zrobić szot na odporność z buraka i imbiru?

Aby zrobić szot na odporność potrzebujesz blendera lub wyciskarki do soków. Składniki są proste: to trzy buraki, dwa jabłka, spory kawałek imbiru i sok z jednej cytryny. Wszystko należy zblendować albo przepuścić przez wyciskarkę. Jeśli blendujesz składniki, możesz dodać odrobinę wody, aby wszystko dało się łatwo zmiksować. W tym przypadku po zmiksowaniu należy odcisnąć sok, używając gazy lub bardzo gęstego sitka.

Ile imbiru dodać? Celowo nie podajemy dokładnej ilości, bo imbir nadaje szotowi na odporność ostrości i tu każdy musi sam wyważyć jej poziom. Na początek można spróbować dać ok. 3-4 cm kawałek świeżego imbiru, ale tę ilość warto zwiększyć. Szot jest intensywny w smaku i jeśli chcesz go złagodzić, możesz ewentualnie dosłodzić go odrobiną miodu.

Gotowy szot najlepiej przelać w małe słoiczki lub buteleczki i przechowywać w lodówce maksymalnie kilka dni. Z szotem na odporność z buraków, imbiru i cytryny powinny uważać osoby o wrażliwym żołądku. Szot jak sama nazwa wskazuje to niewielka, ale intensywna pod każdym względem porcja napoju. Wystarczy pić ok. 50-100 ml mikstury dziennie.

Na co pomaga szot z buraka i imbiru?

Taki szot to prawdziwa bomba cennych dla zdrowia składników, witamin, niezbędnych pierwiastków, ale też antyoksydantów czy błonnika. Dlatego szot z buraka i imbiru nie tylko wzmocni odporność, ale będzie też wsparciem przy regulowaniu ciśnienia, poziomu cukru, zadziała antynowotworowo i przeciwzapalnie, poprawi też funkcjonowanie układu pokarmowego i podkręci metabolizm.

Czytaj też:

Sałata lodowa pomaga zachować szczupłą sylwetkę, poprawiając trawienieCzytaj też:

Fioletowe ziemniaki wspomagają odchudzanie i obniżają ciśnienie. Jak przygotować truflowe ziemniaki?