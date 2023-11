Fioletowe ziemniaki wspomagają odchudzanie i obniżają ciśnienie. Jak przygotować truflowe ziemniaki?

Ziemniaki truflowe (fioletowe ziemniaki) są uprawiane głównie we Francji oraz niektórych rejonach Ameryki Południowej (między innymi w Peru oraz w Chile) Mają ciekawy orzechowy smak z lekką nutą goryczki. Uwagę przyciąga również ich nietypowy niebiesko-fioletowy miąższ. Chińskie trufle zawdzięczają swoją oryginalną barwę dużej ilości antocyjanów. To związki naturalnie występujące w roślinach. Należą do grupy flawonoidów. Wykazują silne właściwości antyoksydacyjne. Neutralizują szkodliwy wpływ wolnych rodników na organizm i opóźniają procesy starzenia. Przeprowadzone badania dowiodły, że uelastyczniają ściany naczyń krwionośnych, chroniąc przed miażdżycą. Jednocześnie zmniejszają ryzyko rozwoju chorób o podłożu nowotworowym, na przykład raka jelita grubego.

Dlaczego jeszcze warto jeść fioletowe ziemniaki?

Ziemniaki truflowe to nie tylko cenne źródło przeciwutleniaczy. W tych wyjątkowych warzywach znajdziemy również inne ważne związki. Warto wymienić między innymi potas, który obniża ciśnienie tętnicze krwi, a w konsekwencji minimalizuje ryzyko wystąpienia udaru mózgu. Odpowiada też za utrzymywanie równowagi kwasowo-zasadowej organizmu i wspiera pracę układu mięśniowego. Ponadto wzmaga działanie enzymów trawiennych i bierze udział w przemianie węglowodanów.

Chińskie trufle zawierają dwa razy więcej błonnika pokarmowego niż białe ziemniaki. Dzięki temu zapewniają uczucie sytości na dłużej. Zwiększają produkcję soków trawiennych i przyspieszają perystaltykę jelit. Ułatwiają spalanie tłuszczu oraz usuwanie zbędnych produktów przemiany materii z organizmu. Tym samym pośrednio wspomagają odchudzanie. To ważna informacja dla osób na diecie redukcyjnej, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy.

Fioletowe ziemniaki mogą jeść nie tylko osoby dbające o sylwetkę, ale również diabetycy. Te warzywa mają bowiem niski indeks glikemiczny (IG). Po ich spożyciu stężenie glukozy we krwi wzrasta powoli. Produkty o niezbyt wysokim IG obniżają poziom tak zwanego złego cholesterolu, co minimalizuje ryzyko wystąpienia zawału serca. Warto też zauważyć, że chińskie trufle dostarczają organizmowi selenu oraz witaminy C. W rezultacie wzmacniają układ immunologiczny i chronią przed drobnoustrojami wywołującymi stany zapalne czy choroby.

Jak gotować i jeść ziemniaki truflowe?

Fioletowe ziemniaki można przyrządzać podobnie jak białe ziemniaki – smażyć, gotować lub piec. Uatrakcyjnią smak i wygląd wielu tradycyjnych potraw. Najlepiej obierać je już po obróbce termicznej (wtedy łatwiej pozbędziemy się twardej skórki, która nie nadaje się do spożycia). Fioletowe warzywa są doskonałym zamiennikiem swoich standardowych odpowiedników. Świetnie sprawdzają się jako dodatek do mięs lub sałatek albo samodzielna przekąska (na przykład w postaci chrupiących chipsów).

Jak gotować ziemniaki truflowe? Wrzucamy je do wrzącej, lekko osolonej wody (dzięki temu nie stracą minerałów ani cennych wartości odżywczych) i czekamy około 20-30 minut. Czas przyrządzania warzyw zależy między innymi od ich wielkości oraz wieku.

