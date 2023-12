Świąteczne ciasteczka z czterech składników. Najprostszy przepis na Boże Narodzenie

Jeśli cokolwiek może w tym przepisie się nie udać, to tylko wtedy, jeśli zagapicie się i przypalicie ciastka (ale od czego są minutniki i alarmy w smartfonach). Te ciasteczka co roku robią samodzielnie moje nastoletnie już siostrzenice, ten przepis dałam już wielu znajomym i nie mam wątpliwości: to najprostsze ciastka na Boże Narodzenie. I bez wątpienia jedne z najlepszych.

Jak zrobić świąteczne ciasteczka?

Baza tych ciasteczek to zwykłe kruche ciasto. Będą idealne kruche, jeśli zadbacie o to, aby tłuszcz był odpowiednio schłodzony i postaracie się w trakcie wałkowania nie ocieplać za bardzo ciasta. Do ich zrobienia możecie wykorzystać zarówno masło jak i margarynę do pieczenia. Wystarczą cztery składniki (mąka, tłuszcz, cukier puder i żółtka). Są dobre bez żadnych dodatków smakowych, idealnie kruchutkie i delikatne. Ale za to kocham ten przepis, że w zależności od potrzeb, można dowolnie zmieniać smak ciastek. To oznacza, że z jednego przepisu możecie zrobić ciastka o różnych smakach. Ja najbardziej uwielbiam dodawać do nich mak, cynamon albo skórkę z cytryny. Wiele razy robiłam także ciasteczka z dodatkiem kawy albo wiórków kokosowych. Tu macie pełne pole do popisu. Jeśli chcecie zrobić ciastka z kakao, lepiej wówczas dodać nieco mniej mąki.

Na koniec jeszcze kilka rad, które ułatwią wam pieczenie. Podczas rozwałkowywania ciasta, trzeba podsypywać je mąką, aby nie przyklejało się do stołu czy stolnicy. Dobrze także oprószyć mąką wałek. Dobrze jest piec ciastka na dwie blachy. Kiedy jedna jest w piekarniku, wy możecie szykować kolejną. Ważne jest, aby nie ściągać upieczonych ciastek z blachy, kiedy są gorące – są wówczas bardzo delikatne i kruche. Ja zwykle kładę gorącą blachę blisko uchylonego okna – wtedy ciastka chłodzą się dość szybko i przekładam je na płaskie talerze lub deseczki. Blacha w tym czasie również zdąży się nieco schłodzić i można układać na niej kolejną turę ciastek. Ja zwykle robię je z podwójnej ilości składników (czyli 1,5 kg mąki).

Gotowe ciasteczka możecie przechowywać zamknięte w pojemnikach (puszkach lub słoikach) nawet kilka tygodni. Ciasteczka możecie dekorować w dowolny sposób, wykorzystując polewy (także gotowe), lukry, posypki, bakalie. Ładnie zapakowane są świetnym pomysłem na upominek dla bliskiej osoby.

Przepis: Świąteczne ciasteczka z czterech składników Najprostsze kruche ciasteczka, idealne na Boże Narodzenie Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 10 Składniki 750 g mąki pszennej

500 g masła lub margaryny do pieczenia

250 g cukru pudru

1-2 żółtka

opcjonalne dodatki smakowe: kakao, przyprawa piernikowa, cynamon, mak, wiórki kokosowe, skórka cytrynowa Sposób przygotowania Zagnieć ciastoSchłodzone masło lub margarynę posiekaj z mąką, dodaj cukier, żółtka i wszystko szybko zagnieć. Zawiń ciasto w folię spożywczą i włóż na ok. 30 minut do lodówki. Upiecz ciasteczkaCiasto podziel na 3-4 mniejsze części. Jeśli chcesz, możesz dodać do każdej inne dodatki. Rozwałkuj ciasto i wycinaj dowolne kształty. Układaj ciastka na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i piecz ok. 12-15 minut (w zależności od wielkości ciasteczek) w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Gotowe ciasteczka możesz udekorować w dowolny sposób.

