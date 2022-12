Sprawdzony przepis na miękkie pierniczki. Sekretem jest jeden składnik

Te pierniczki robi się bardzo łatwo, ale ważne są dwie rzeczy: dodatek amoniaku i odłożenie ciasta na kilkanaście godzin do lodówki (można zagnieść ciasto wieczorem i rano piec). Pierniczki smakują bez żadnych dodatków, ale można je polukrować lub oblać czekoladą.

Pierniczki z amoniakiem – jak działa amoniak?

Amoniak to obok sody i proszku do pieczenia jeden ze środków spulchniających do wypieków. Nie jest zbyt popularny, ale nie należy się go bać, bo to dzięki niemu pierniczki mają charakterystyczną, jakby bąbelkowatą konsystencję i jednocześnie są delikatnie kruche. Tego efektu nie da ani sama soda, ani proszek do pieczenia, więc nie należy pomijać tego składnika w przepisie.

Sklepowy amoniak to wodorowęglanu amonu. Pod wpływem temperatury rozkłada się na wodę, amoniak i dwutlenek węgla. Ważne jest, aby dokładnie wymieszać go z ciastem i odłożyć je na jakiś czas, aby amoniak zaczął reagować. W niektórych przepisach na pierniczki z amoniakiem miesza się go najpierw ze śmietaną lub wodą. Jeśli dodajesz go, jak w naszym przepisie do suchych składników, ważne jest, aby dobrze je wymieszać ze sobą.

Podczas pieczenia może być czuć charakterystyczny zapach amoniaku, jednak w samym wypieku nie jest on już w żaden sposób wyczuwalny. Dosłownie: zrobił swoje i wyparował.

Gdzie kupić amoniak?

Amoniaku należy szukać na półkach z produktami do wypieków ciast, jednak w wielu sklepach jest niedostępny. Najprościej zamówić go przez internet. Jest sprzedawany w podobnych torebkach jak soda oczyszczona. Nadaje się do robienia raczej drobnych wypieków typu pierniki czy tradycyjne ciastka „amoniaczki”.

Jak zrobić miękkie pierniczki z amoniakiem?

Trzymaj się przepisu, a pierniczki na pewno wyjdą. Lepiej w ich przypadku używać foremek o prostych kształtach, ponieważ ciastka podczas pieczenia rosną. Gotowe pierniczki można pokryć lukrem (np. z cukru pudru i soku z cytryny), czekoladą lub udekorować inny sposób. Jeśli zależy ci, aby pierniczki były z wierzchu błyszczące, minutę przed końcem pieczenia posmaruj je żółtkiem rozmieszanym z 2 łyżkami mleka.

Przepis: Miękkie pierniczki (jak „Katarzynki”) Mięciutkie w środku i lekko kruche na zewnątrz. Pierniczki z dodatkiem amoniaku. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 20 Składniki 1 kg mąki

3 łyżeczki sody

1 łyżka amoniaku

torebka przyprawy piernikowej

czubata łyżka kakao

kostka margaryny do pieczenia (250 g)

5 łyżek oleju

5 żółtek

szklanka miodu (najlepiej gryczany lub spadziowy)

szklanka drobnego cukru Sposób przygotowania Wymieszaj składniki sucheW osobnej misce wymieszaj mąkę, przyprawą do piernika, kakao, sodę i amoniak, czyli wszystkie suche składniki oprócz cukru). Utrzyj składniki mokreMiękką margarynę, żółtka, miód i cukier utrzyj na gładko (możesz użyć robota). Dodaj olej i śmietanę, wymieszaj wszystko. Zagnieć ciastoWymieszaj suche składniki z mokrą masą. Zagnieć ciasto. Kiedy wszystko dokładnie się połączy, zawiń ciasto w folię spożywczą i schowaj na minimum 12 godzin do lodówki. Upiecz pierniczkiKawałki ciastka rozwałkuj na grubość ok. 4 mm. Wycinaj pierniczki foremką i układaj na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz 10 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza.

