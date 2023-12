Zostały ci czekoladowe Mikołaje? Możesz z nich zrobić gorący napój albo czekoladowy likier

Czekoladowe Mikołaje można po prostu schrupać. Ale jeśli masz ich zbyt dużo i niekoniecznie masz ochotę jeść kolejnego, możesz je wykorzystać w inny sposób.

Napój z czekoladowego Mikołaja

Z czekoladowego Mikołaja możesz zrobić rozgrzewający napój. Pokrusz czekoladę i wrzuć do rondelka razem z pełnotłustym mlekiem i podgrzewaj, aż cała czekolada dobrze się rozpuści. Do takiego napoju możesz dodać jeszcze cynamon, a wersji dla dorosłych – odrobinę rumu. Napój możesz także zrobić z dowolnego mleka roślinnego – najlepiej z napojów dedykowanych do kawy (mają więcej tłuszczu).

Słodycze z czekoladowych Mikołajów

Czekoladowe Mikołaje pokruszone na kawałki lub starte na tarce możesz dodawać do wypieków (np. do babeczek jogurtowych). Ale możesz też z nich zrobić domowe pralinki. Wykorzystaj do tego dowolne orzechy, nasiona (np. sezam i pestki słonecznika) i suszone owoce. Orzechy posiekaj i upraż na patelni. Owoce (np. suszoną żurawinę lub śliwkę) pokrój na mniejsze kawałki. Czekoladowe figurki rozpuść i wymieszaj z orzechami i bakaliami. Rozsmaruj na papierze do pieczenia i dobrze schłodź. Połam na kawałki i pyszne domowe czekoladki do chrupania gotowe.

Likier z czekoladowych Mikołajów

Świąteczne Mikołaje możesz przerobić na słodki alkohol. Aby zrobić likier, potrzebujesz wódkę lub rum, słodką śmietankę, Mikołaje i cukier. W garnku zagotuj śmietankę (200 ml) z ok. 100 g cukru. Dodaj 400 g pokruszonych czekoladowych Mikołajów. Zdejmij rondelek z ognia i poczekaj, aż czekolada się rozpuści. Teraz kolejne 200 ml śmietanki i przestudź wszystko. Na koniec do mieszanki dodaj 250 ml rumu lub wódki. Gotowy likier przelej do butelek i przechowuj w lodówce.

WAŻNE: likieru z czekoladowych Mikołajów nie wolno podawać dzieciom, kobietom w ciąży i innym osobom, które z różnych powodów nie mogą pić alkoholu. Według WHO nie ma bezpiecznej dawki alkoholu.

