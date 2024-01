Przepis na szybką pastę z awokado z nietypowym składnikiem. Nie sądziłam, że może być tak smaczna

Już jakiś czas temu awokado zaczęło cieszyć się sporą popularnością w naszym kraju. Pasta z awokado to smaczny i zdrowy dodatek do wielu potraw. Wykonuje się ją z dojrzałego awokado, zazwyczaj dodaje się także czosnek, sok z cytryny, sól i pieprz. Możecie zrobić ją również według naszego przepisu – jest mniej standardowy, ale przez to obłędnie smaczny. Taką pastę z powodzeniem można wykorzystać także jako dip do warzyw. Dodatkowo stanowi ona doskonałe źródło składników odżywczych dla naszego organizmu.

Przepis na szybką pastę z awokado z nietypowym składnikiem

Najczęściej robioną pastą z awokado jest meksykańskie guacamole. W oryginalnej wersji rozciera się wtedy awokado z dodatkiem limonki i soli. My proponujemy dość niestandardowe połączenie, dzięki któremu pasta z awokado nabierze wyrazistego smaku, ale będzie też bardziej sycąca i pełna witamin. Chodzi o dodanie do niej chudego twarogu. Ta propozycja idealnie sprawdzi się na śniadanie, gdy wasza lodówka „świeci pustkami”. Pasta z awokado i twarogu jest bardzo prosta i niezwykle szybka w przygotowaniu, a do jej zrobienia będziecie potrzebować tylko kilku produktów.

Przepis: Pasta z awokado i twarogu Połączenie awokado i twarogu jest naprawdę wybitne. Sami przekonacie się o tym, że będzie to wasze ulubione smarowidło do kanapek. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 3 Składniki 1 cebula dymka

100 g chudego twarogu

1 dojrzałe awokado

pół łyżki soku z cytryny

sól i pieprz Sposób przygotowania Przygotujcie awokadoNajpierw przekrójcie awokado na pół, a następnie pozbądźcie się z niego pestki. Do przygotowanej miseczki wydrążcie miąższ. Rozdrobnijcie widelcem większe kawałki awokado. Dodajcie pozostałe składnikiDo awokado dodajcie pokruszony twaróg, a także cebulę pokrojoną w drobną kosteczkę. Całość skropcie sokiem z cytryny i doprawcie solą oraz pieprzem. Wymieszajcie wszystkie składnikiRozgniatajcie widelcem wszystkie składniki do momentu, aż połączą się ze sobą w jednolitą i kremową masę.

Jak jeszcze można jeść awokado?

Awokado to owoc o naprawdę wszechstronnym zastosowaniu w kuchni. Ma delikatny smak i jest dość tłuste, dlatego możecie użyć go między innymi zamiast masła do smarowania kanapek. Dobrym pomysłem jest też połączenie go z jajkiem lub dodanie do sałatki. Z awokado można przyrządzić nawet domową „fit nutellę”, która idealnie sprawdzi się w przypadku osób na diecie odchudzającej.

Doskonałą śniadaniową propozycją dla osób zabieganych jest smoothie z awokado – wystarczy zmiksować awokado z bananem, szklanką mleka lub jogurtu, łyżką miodu i szczyptą cynamonu, a pożywny koktajl przygotujecie dosłownie w ciągu kilku minut. To pyszne śniadanie w szklance!

Inne pomysły na pastę z awokado

Pasta z awokado to wspaniała baza do wielu dań i jeden z najprostszych sposobów na wykorzystanie tego owocu. Takie smarowidło do kanapek możecie przygotować na kilka sposobów, dodając jeden (lub kilka) z poniższych składników:



Świeże warzywa – takie jak pomidory, ogórki, papryka, marchewka, rzodkiewka, seler (mogą być dodawane w postaci plasterków, pokrojone w kostkę lub paski).

– takie jak pomidory, ogórki, papryka, marchewka, rzodkiewka, seler (mogą być dodawane w postaci plasterków, pokrojone w kostkę lub paski). Zioła – kolendra, natka pietruszki, bazylia, szczypiorek dodają świeżości i wzmacniają smak pasty z awokado.

– kolendra, natka pietruszki, bazylia, szczypiorek dodają świeżości i wzmacniają smak pasty z awokado. Oliwa z oliwek – skropienie pasty z awokado oliwą z oliwek nadaje jej dodatkowy smak, ale poprawia też konsystencję.

– skropienie pasty z awokado oliwą z oliwek nadaje jej dodatkowy smak, ale poprawia też konsystencję. Czosnek – posiekany lub zmiażdżony czosnek dodaje charakterystycznego smaku i aromatu.

– posiekany lub zmiażdżony czosnek dodaje charakterystycznego smaku i aromatu. Papryka chili lub płatki chili – to propozycja dla tych, którzy lubią ostre smaki.

– to propozycja dla tych, którzy lubią ostre smaki. Sery – dodanie sera feta, koziego lub mozzarelli do pasty z awokado nada jej przyjemnej konsystencji oraz dodatkowej głębi smaku.

– dodanie sera feta, koziego lub mozzarelli do pasty z awokado nada jej przyjemnej konsystencji oraz dodatkowej głębi smaku. Orzechy lub nasiona – posypanie pasty z awokado orzechami włoskimi, pestkami dyni lub słonecznika dodaje chrupkości i sprawia, że tekstura pasty jest znacznie ciekawsza.

– posypanie pasty z awokado orzechami włoskimi, pestkami dyni lub słonecznika dodaje chrupkości i sprawia, że tekstura pasty jest znacznie ciekawsza. Jajka – będą dodatkowym źródłem białka i nadadzą ciekawego smaku całości. Śmiało możecie eksperymentować z dodatkami i doprawiać pastę z awokado według własnych upodobań.

