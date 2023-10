Jak przyspieszyć dojrzewanie awokado? Czy można jeść niedojrzałe awokado?

Jedzenie awokado staje się coraz popularniejsze w naszym kraju. Można je dodać do sałatek, różnego rodzaju potraw czy chociażby wykorzystać po prostu jako dodatek do kanapek. Możecie również przyrządzić smoothie z awokado. Często jednak mamy duży problem, by dostać w sklepie dojrzałą i naprawdę smaczną wersję tego owocu. Kupujemy więc jeszcze niedojrzałe awokado, a następnie czekamy, aż nabierze smaku. Podpowiadamy, co można z nim wtedy zrobić, by szybciej było odpowiednie do jedzenia.

Czy można jeść niedojrzałe awokado?

Przyjęło się, że zjedzenie niedojrzałego awokado może zakończyć się problemami zdrowotnymi. Czy jest to prawda? Owszem, w skórce i pestkach awokado, które nie osiągnęły jeszcze dojrzałości, znajdują się substancje, które mogą wywołać zatrucie pokarmowe. W miąższu występują one jedynie w śladowych ilościach, jednak mimo wszystko nie powinniśmy ryzykować. Należy też pamiętać, że takie niedojrzałe awokado jest po prostu niesmaczne – wyczuwa się w nim gorycz, która w przypadku dojrzałego owocu nie powinna się pojawić.

Jak przyspieszyć dojrzewanie awokado?

Dojrzewanie awokado w domowych warunkach może trwać nawet tydzień. Na szczęście nie trzeba czekać aż tak długo. Bez problemu można przyspieszyć ten proces. Jak to zrobić? Wystarczy, że będziecie je przechowywać w odpowiedni sposób. Najważniejsza zasada dotyczy tego, by nie wkładać niedojrzałego awokado do lodówki – niska temperatura spowolni jego dojrzewanie. Owoc stanie się wtedy dobry dopiero po upływie kilkunastu dni (zazwyczaj jest to około 14 dni).

Odpowiednią temperaturą, w której powinno się przechowywać niedojrzałe jeszcze awokado, jest temperatura pokojowa. Żeby awokado szybciej dojrzało, umieśćcie je w papierowej torebce i szczelnie ją zamknijcie – możecie do tego użyć na przykład plastikowego klipsa. Awokado będzie wtedy dojrzałe w przeciągu 3-4 dni. Drugą metodą jest umieszczenie w tej samej torbie innych owoców lub warzyw, które produkują etylen (substancję wytwarzaną w trakcie dojrzewania) w dużych ilościach. Należą do nich między innymi:



Wtedy awokado stanie się dojrzałe po jednym, a maksymalnie dwóch dniach i śmiało będziecie je mogli już wykorzystać w kuchni.

Jak sprawdzić, czy awokado jest dobre?

Awokado, które jest odpowiednie do jedzenia, nie jest ani zbyt twarde, ani zbyt miękkie (powinno być sprężyste). Taki owoc powinien mieć też jednolity kolor skórki i nie posiadać żadnych ciemnych plam. Jego wnętrze z kolei powinno być jasnozielone. Dojrzałe awokado poznacie też po tym, że miejsce po szypułce jest żółtawe – oznacza to, że owoc jest odpowiedni do spożycia. Jasnozielona barwa będzie z kolei sygnałem, że musicie jeszcze poczekać ze zjedzeniem tego owocu.

Czytaj też:

Czy banan może leżeć obok jabłka? Tych owoców lepiej nie przechowuj razemCzytaj też:

Hummus z awokado to idealne połączenie. Przygotuj na śniadanie zdrową pastę do pieczywa