Koleżanka cierpi na insulinooporność. Dietetyczka doradziła mi, jaki deser do kawy mogę jej serwować

Kiedy okazało się, że moja najbliższa koleżanka boryka się z insulinoopornością, miałam problem, czym częstować ją do kawy. Dietetyczka poleciła mi, żebym przygotowując desery, sięgała po świeże i surowe owoce, najlepiej jagodowe, takie jak: borówki, maliny, jagody, truskawki, jeżyny, poziomki, agrest, porzeczki czy aronia. Niestety większość z nich dostępna jest sezonowo. Dlatego ekspertka doradziła, by korzystać również z innych owoców o niskim indeksie glikemicznym (czyli IG ≤55). Zaliczają się do nich np. jabłka, gruszki, pomarańcze, grejpfruty, morele, brzoskwinie.

Owocowy deser w insulinooporności. Jak go komponować?

Owocowy deser dla osoby zagrożonej lub cierpiącej na insulinooporność powinien być komponowany z białkiem, ponieważ ten składnik spożywczy obniża IG potrawy. Warto też zadbać o obecność błonnika, gdyż spowalnia on wchłanianie glukozy, co powoduje zmniejszenie glikemii poposiłkowej i zmniejsza wydzielanie insuliny. Dziś polecam wam pyszny i sprawdzony przepis na deser w insulinooporności. Koleżanka uwielbia go, gdy przychodzi do mnie na kawę.

Przepis: Owoce na jogurcie z dodatkiem owsianki Deser w insulinooporności choć zdrowy, nie musi być nudny. Owoce łączymy z produktami bogatymi w białko i błonnik spożywczy. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 2 Składniki opakowanie jogurtu naturalnego lub jogurtu greckiego (bez dodatku cukru)

1/2 szklanki świeżych, podanych w całości borówek i truskawek

2 łyżki (20 g) pestek z dyni

2 łyżki (20 g) płatków owsianych

łyżeczka stewii (opcjonalnie) Sposób przygotowania Umieść jogurt w misce lub pucharkuJeśli zależy wam na słodkim smaku deseru, to przed włożeniem jogurtu do docelowego pucharku, dodajcie do niego stewię i wymieszajcie składniki. Prażenie płatków owsianychRozgrzejcie suchą patelnię o grubym dnie i na gorącą wsypcie płatki owsiane. Prażcie je na dużej mocy, często mieszając. Po 3-4 minutach uzyskacie płatki lekko, a po 4-5 minutach mocno wyprażone). Posypcie jogurt prażonymi płatkami i pestkami dyniDo jogurtu umieszczonego w pucharkach dodajcie ostudzone płatki owsiane i pestki z dyni. Dodajcie na wierzch jogurtu owoceOwoce ułóżcie na wierzchu i udekorujcie je świeżymi listkami (może być świeża mięta, bazylia itp.)

Warto wiedzieć, że przy insulinooporności powinno się unikać nadmiernego rozdrabniania owoców. Powoduje ono wzrost ich indeksu glikemicznego. Podobnie dzieje się z owocami poddawanymi obróbce termicznej.

