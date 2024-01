Ciasto jogurtowe robię w 5 minut. Uwielbiam ten błyskawiczny deser, który zawsze się udaje

Choć niekwestionowaną królową ciast w naszym kraju jest szarlotka, a tuż za nią „na podium” plasuje się tradycyjny sernik, to nie zawsze mamy czas na ich przygotowanie. Wtedy warto sięgnąć po przepisy na błyskawiczne desery. Zrobicie je w ekspresowym tempie ze składników, które większość z was ma w swojej lodówce. Takie łakocie będą idealne, gdy na przykład zapukają do was niespodziewani goście. Jeżeli będziecie mieć chęć na więcej takich błyskawicznych deserów – spróbujcie przygotować karpatkę w 15 minut bez pieczenia. Możecie zrobić też crumble, czyli najlepszy deser dla zabieganych.

Jak szybko zrobić ciasto jogurtowe? Przepis

Gdy mamy ochotę na szybki smakołyk – doskonale sprawdzi się przepis na ciasto jogurtowe. Jego zrobienie jest bardzo proste, więc poradzą sobie nawet osoby, które nie mają dużego doświadczenia w przygotowywaniu ciast. Będziecie potrzebować zaledwie pięciu minut, a resztę zrobi za was piekarnik.

Przepis: Ekspresowe ciasto jogurtowe Trzymajcie się zasad podanych w tym przepisie, a wasze ciasto jogurtowe wyjdzie puszyste jak chmurka. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 6 Składniki 80 g rozpuszczonego masła

2 łyżeczki proszku do pieczenia

120 g jogurtu naturalnego

250 g mąki pszennej

szczypta soli

80 g cukru

2 jajka

60 ml mleka Sposób przygotowania Rozpuśćcie masłoNajpierw rozpuśćcie w rondelku masło, a następnie odstawcie je do wystygnięcia (powinno być letnie). Utrzyjcie jajkaJajka wbijcie do miski i ucierajcie razem z cukrem i solą. Później dodajcie do nich też płynne masło oraz jogurt naturalny i ostudzone mleko, a także przesianą mąkę i proszek do pieczenia. Całość krótko wymieszajcie szpatułką. Upieczcie ciasto jogurtoweGotową masę przelejcie do blachy wyłożonej papierem do pieczenia, a następnie włóżcie do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza. Całość pieczcie 50-60 minut (aż do suchego patyczka).

Jak przygotować pyszne ciasto jogurtowe? Wskazówki

Podczas przygotowywania ciasta jogurtowego należy pamiętać o kilku ważnych zasadach. Przede wszystkim produkty, których używacie, muszą mieć temperaturę pokojową. Częstą przyczyną powstawania zakalca w cieście jest właśnie różnica temperatury pomiędzy poszczególnymi produktami. Na około godzinę przed rozpoczęciem robienia ciasta wyjmijcie więc z lodówki jajka oraz jogurt. Pamiętajcie też, by po rozpuszczeniu masła dobrze je później wystudzić. Jeśli temperatura tego składnika ciasta będzie zbyt wysoka – to również wpłynie niekorzystnie na efekt końcowy.

Ważne jest również, żeby nie miksować zbyt długo wszystkich składników – róbcie to do momentu powstania gładkiej masy, jednak nie „przeciągajcie” tego procesu. Istotne jest także samo pieczenie smakołyku – żeby ciasto było pulchne, powinno spędzić dużo czasu w piekarniku, dlatego zarezerwujcie sobie około godziny na czekanie, aż się upiecze.

Z czym najlepiej podawać ciasto jogurtowe?

Ciasto jogurtowe można podać na wiele ciekawych sposobów. Doskonale smakuje „solo” – jest to świetną opcją dla tych, którzy cenią sobie prostotę i smak samego ciasta. Możecie jednak też połączyć je z ciekawymi dodatkami – wtedy wypiek będzie jeszcze smaczniejszy. Dość klasycznym pomysłem jest delikatne oprószenie ciasta jogurtowego cukrem pudrem tuż przed podaniem – doda to lekko słodki smak i ładny wygląd.

Doskonale będzie smakować też zaserwowane z owocami. Świeże truskawki, maliny, jagody czy plasterki brzoskwiń świetnie komponują się z delikatnym smakiem jogurtowego ciasta. Możecie też połączyć je z bitą śmietaną lub podać jeszcze ciepłe z kulką lodów. Jeśli macie więcej czasu – przygotujcie polewę o smaku truskawkowym lub czekoladowym (to rozwiązanie pokochają zwłaszcza dzieci).

Czytaj też:

Pyszne racuchy na maślance. Według przepisu mojej babci są wyjątkowo puszysteCzytaj też:

Cudownie słodkie kulki, które nie pójdą w boczki. To mój „ratunek” na diecie odchudzającej