Karpatka w 15 minut bez pieczenia. Kocham ten patent i wreszcie czuję się „królową ciast”

Ciasta z kremami to słodka uczta dla podniebienia. Jednym z najpopularniejszych wypieków, słynącym ze swojego obłędnie smacznego kremu, jest karpatka. To prawdziwy rarytas dla wszystkich, którzy kochają słodkie przysmaki. Jedynym minusem jest to, że trzeba włożyć sporo pracy w przygotowanie tej słodkości. Wymaga to też czekania, aż ciasto się upiecze. Jeśli jesteście łasuchami, jednak wolelibyście zrobić karpatkę w tempie ekspresowym – mamy dla was wspaniały patent, dzięki któremu będzie to możliwe. Deser przygotujecie raz-dwa.

Jak zrobić karpatkę bez pieczenia? Będzie gotowa w 15 minut

To jeden z najprostszych przepisów na ekspresową wersję karpatki. Gwarantujemy, że pokochacie ten sposób i będziecie do niego wracać. Na czym dokładnie polega patent? Należy zrezygnować z robienia, a następnie pieczenia blatów, czyli wierzchu oraz spodu karpatki. Doskonale sprawdzi się zamiast tego inny produkt, który dostaniecie w większości sklepów. Chodzi o groszek ptysiowy lub słomki ptysiowe. Będą one idealne do zrobienia błyskawicznej karpatki.

Najpierw wyłóżcie blaszkę papierem do pieczenia, a następnie podzielcie porcję groszku ptysiowego na pół (całość powinna wynosić około 150 g groszku ptysiowego lub słomek). Jedną część wysypcie na dno foremki – tak, by groszek utworzył spód. Później wyłóżcie krem, a następnie znowu całość przykryjcie groszkiem. Deser wstawcie do lodówki na całą noc. Po wyjęciu możecie taką ekspresową karpatkę posypać cukrem pudrem – nie tylko będzie się wspaniale prezentować, ale stanie się również słodsza i smaczniejsza.

Jak zrobić pyszny krem budyniowy do karpatki?

Żeby zrobić pyszny krem do karpatki, będziecie potrzebować jedynie kilku produktów. Musicie zaopatrzyć się w:



jedną kostkę masła,

1/4 szklanki cukru,

2 paczki budyniu o smaku śmietankowym lub waniliowym,

2, 5 szklanki mleka.

Z całej porcji mleka należy najpierw odlać pół szklanki. Resztę musicie wlać do rondelka, wsypać cukier i zagotować całość, mieszając co jakiś czas. Pozostałe pół szklanki mleka należy zmieszać z budyniami, a następnie wlać do rondelka z pozostałą częścią mleka (zróbcie to, gdy zacznie wrzeć). Na koniec zmniejszcie ogień i mieszajcie do momentu, aż uzyskacie konsystencję gęstego i gładkiego budyniu.

Inne ekspresowe desery, które pokochacie

Jeśli macie ochotę na więcej szybkich deserów – możecie na przykład przygotować jedwabisty i obłędnie smaczny krem, do którego potrzebujecie jedynie dwóch składników. Dobrym pomysłem jest też zrobienie błyskawicznego deseru z jogurtu greckiego – będzie gotowy w dwie minuty. Najlepszą przysmakiem dla zabieganych jest też crumble, czyli deser składający się z owoców i kruszonki.

