Budyń w tej wersji jadłam po raz pierwszy. Smakował obłędnie, choć zarzekałam się, że po niego nie sięgnę

Muszę przyznać, że nigdy nie byłam szczególną fanką marchewki. Tolerowałam ją jako dodatek do soków czy surówek, ale nie składnik, który gra w danym daniu pierwsze skrzypce. Wszystko przez niezbyt dobre skojarzenia wyniesione z dzieciństwa. Dlatego, kiedy siostra zaproponowała mi budyń marchewkowy, grzecznie, choć stanowczo odmówiłam. Z czasem uległam jednak usilnym namowom i spróbowałam. Najpierw jedną łyżeczkę, potem kolejną i następną. O dziwo, marchewkowy budyń bardzo mi zasmakował. Wam również gorąco go polecam.

Jak zrobić budyń marchewkowy?

Przepis na budyń marchewkowy nie jest zbyt skomplikowany i robi się go stosunkowo szybko. Zachęcam do eksperymentowania w kuchni i ulepszania przedstawionej receptury. Możecie zmieniać proporcje składników w zależności od waszych upodobań smakowych. Nie zalecam dodawania do budyniu dużych ilości cukru lub innych słodzików (np. miodu czy syropu z agawy). Gotowana marchewka na ogół ma w sobie sporo słodyczy. Niektórzy wzbogacają budyń mielonym cynamonem, tartym imbirem, białą czekoladą lub masłem orzechowym. Wszystko to kwestia indywidualnych preferencji.

Przepis: Budyń marchewkowy Budyń marchewkowy to niecodzienny deser przygotowany na bazie łatwo dostępnych składników. Wypróbujcie przepis. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki 200 ml mleka krowiego lub roślinnnego (do budyniu)

1 duża marchewka

2 łyżki mąki ziemniaczanej

pół łyżeczki skórki otartej z pomarańczy

pół łyżeczki cukru trzcinowego

laska cynamonu

kilka pestek granatu (opcjonalnie)

pół szklanki zimnego mleka roślinnego lub krowiego (do wymieszania z mąką ziemniaczaną) Sposób przygotowania Przygotowanie marchewkiUmyjcie marchewkę, obierzcie ją ze skórki i pokrójcie na mniejsze kawałki. Przygotowanie budyniuWlejcie do rondelka z grubym dnem 200 ml mleka, dodajcie marchewkę, cukier, laskę cynamonu i skórkę pomarańczową. Gotujcie wszystko przez 10-20 minut, dopóki marchewka nie zmięknie. Im drobniej pokroicie warzywo, tym szybciej to nastąpi. Gdy marchewka zmięknie, wyjmijcie laskę cynamonu. Potem zmiksujcie wszystkie składniki na gładką masę. Wymieszajcie zimne mleko z mąką ziemniaczaną w osobnym naczyniu. Gdy te składniki się dobrze połączą, wlejcie miksturę do rondelka z marchewką. Gotucie masę na palniku o średniej mocy, cały czas mieszając. Budyń będzie gotowy, kiedy zgęstnieje. Podawanie budyniuGorący budyń przełóżcie do miseczek lub pucharków i udekorujcie pestkami granatu (opcjonalnie).

Budyń marchewkowy świetnie łączy się z różnymi dodatkami. Możecie serwować go nie tylko z pestkami granatu, ale również pomarańczą i innymi owocami. Moim zdaniem doskonale smakuje w połączeniu z prażonymi migdałami czy orzechami.

Czy warto jeść budyń marchewkowy?

Budyń marchewkowy to sycący deser. Już niewielka jego ilość wystarczy, by zaspokoić głód. To dobra informacja dla osób, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy, a jednocześnie nie rezygnować z jedzenia pysznych deserów. Warto zauważyć, że dodanie do gotowego budyniu szczypty cynamonu, startego imbiru czy kardamonu pozwoli wspomóc pracę układu pokarmowego. Te przyprawy regulują procesy metaboliczne i przyspieszają spalanie kalorii. Ułatwiają też usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii z organizmu. Oczywiście skuteczność odchudzania zależy od wielu różnych czynników. Samo jedzenie marchewkowego budyniu nie zapewni sukcesu. Warto zadbać również o odpowiednią jakość innych posiłków spożywanych w ciągu dnia, aktywność fizyczną i odpowiednie nawodnienie (trzeba wypijać około 1,5-2,5 litra płynów na dobę, głównie wody).

Czytaj też:

Placki ziemniaczane w tej wersji jadłam po raz pierwszy. Jeden dodatek, a robi efekt „wow”Czytaj też:

Marchewka pełna witamin i minerałów. Poznaj jej prozdrowotne właściwości liczbę kalorii