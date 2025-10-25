Większość go nie zna, a to polski superfood. Obniża cukier i cholesterol, wspiera trawienie

Topinambur (nazywany też słonecznikiem bulwiastym) to roślina, w przypadku której spożywa się przede wszystkim jej bulwiaste korzenie. Mają one delikatny, lekko orzechowy smak. Je się je zapieczone, ugotowane lub uduszone, rzadko na surowo. Możesz dodać to warzywo do zupy lub przygotować z niego purée. Ciekawym pomysłem jest też zrobienie chipsów czy frytek. Pasuje również do sałatek lub jako dodatek do dań. Można z niego przyrządzić też zdrowy sok, który ma właściwości detoksykacyjne.

Jedzenie tego warzywa obniża cukier

Topinambur niestety rzadko jest wykorzystywany w naszym kraju, a część Polaków nawet o nim nie słyszała. To warzywo ma niski indeks glikemiczny (IG 14), przez co pomaga regulować poziom cukru we krwi. Jest to szczególnie korzystne dla diabetyków. Kluczową rolę odgrywa w tym przypadku inulina, która jest w nim zawarta (rodzaj błonnika pokarmowego). Nie jest ona rozkładana do glukozy, przez co spożycie topinamburu nie powoduje gwałtownych skoków cukru we krwi. Regularne spożywanie tego warzywa może poprawiać wrażliwość na insulinę, a w konsekwencji prowadzić do zmniejszenia insulinooporności.

Naukowcy z Japonii przeprowadzili badanie pt: „Administration of Jerusalem artichoke reduces the postprandial plasma glucose and glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) concentrations in humans”. Potwierdzili oni w nim, że spożycie topinamburu znacząco obniżało poposiłkowe stężenie glukozy. Taki efekt zaobserwowali po spożyciu co najmniej 100 g tego warzywa.

Jakie jeszcze właściwości ma topinambur?

Topinambur jest także bogaty w błonnik pokarmowy, który korzystnie wpływa na nasze jelita. Dzięki temu pracują one sprawniej, a my czujemy się bardziej syci. Dodatkowo reguluje pracę układu trawiennego i przyspiesza perystaltykę jelit, dzięki czemu zapobiega zaparciom. Topinambur pomaga także obniżyć poziom „złego” cholesterolu LDL oraz trójglicerydów, a także reguluje ciśnienie tętnicze.

Jest on również bogaty w witaminy z grupy B, a także C, A, E i K. Dostarcza do naszego organizmu także minerałów, takich jak potas, żelazo, magnez, wapń, fosfor i cynk. Pamiętaj jednak, że dbanie o zdrowie opiera się na zbilansowanej i różnorodnej diecie, a nie pojedynczym składniku, nawet jeśli ma tak wiele dobroczynnych właściwości jak topinambur.

