Placki ziemniaczane w tej wersji jadłam po raz pierwszy. Jeden dodatek, a robi efekt „wow”

Placki ziemniaczane to bardzo proste i szybkie w przygotowaniu danie. Nic dziwnego, że zyskało tylu miłośników. Klasyczna wersja, w której wykorzystuje się tarte ziemniaki i pokrojoną cebulkę, może się jednak szybko znudzić. Mamy więc dla was przepis, który zachwyci kubki smakowe nawet najbardziej wymagających fanów placków ziemniaczanych. Jeśli z kolei chcecie znacznie ułatwić sobie pracę – koniecznie skorzystajcie ze sprytnego patentu i przygotujcie placki ziemniaczane bez tarcia ziemniaków. Możecie też przyrządzić placki ziemniaczane bez piekarnika i patelni.

Nietypowy dodatek do placków ziemniaczanych

Do przygotowania placków ziemniaczanych w najbardziej klasycznej wersji będziecie potrzebować oczywiście startych na tarce ziemniaków, ale też cebuli, mąki i jajek. Żeby nieco urozmaicić smak tej potrawy – dorzućcie do niej jeszcze jeden istotny składnik. Chodzi o tartą marchewkę – to właśnie to warzywo sprawi, że wasza potrawa będzie jeszcze smaczniejsza. W ten sposób nabierze delikatnej słodyczy, która idealnie będzie komponować się z pozostałymi składnikami.

Dodatkowo dzięki temu składnikowi placki ziemniaczane zyskają pięknego, rumianego koloru i będą naprawdę doskonale prezentować się na talerzu. Żeby całość smakowała jeszcze lepiej – możecie dodać też natkę pietruszki, koperek i szczypiorek. Właśnie taką wersję przygotowuje popularny kucharz Tomasz Strzelczyk. Wy również spróbujcie zrobić w swoich kuchniach tę nieco urozmaiconą wersję placków ziemniaczanych.

Przepis: Placki ziemniaczane z marchewką Gwarantujemy, że pokochacie te niestandardowe placki ziemniaczane. Są pyszne i doskonale prezentują się na talerzu. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 4 Składniki 1 kg ziemniaków

1 cebula

1 ząbek czosnku

2 marchewki

2 jajka

2 łyżki mąki

pęczek koperku, szczypiorku i natki pietruszki

sól i pieprz

olej do smażenia Sposób przygotowania Obierzcie warzywaNajpierw obierzcie ziemniaki i marchew, a następnie zetrzyjcie je na tarce o dużych oczkach. Później posólcie warzywa i odstawcie na kilka minut, by puściły sok. Obierzcie i drobno posiekajcie cebulkę i czosnek oraz całą zieleninę, czyli szczypiorek, natkę pietruszki oraz koperek. Wymieszajcie ze sobą wszystkie składnikiWarzywa odciśnijcie z soku, a później wymieszajcie je z pokrojonymi dodatkami. Dodajcie również mąkę oraz jajka. Całość dokładnie wymieszajcie. Usmażcie placki ziemniaczaneGotową masę wyłóżcie na rozgrzany olej na patelni i smażcie z obu stron na rumiany kolor. Gdy placki będą już gotowe – wyłóżcie je na ręcznik papierowy, który wchłonie nadmiar tłuszczu.

Placki ziemniaczane z innymi dodatkami

Placki ziemniaczane są wyjątkowo wszechstronne – można je podawać jako główne danie lub jako dodatek do dań mięsnych czy innych potraw. Jeśli macie ochotę na jeszcze więcej kuchennych eksperymentów – koniecznie spróbujcie zrobić placki ziemniaczane z następującymi składnikami:



Czosnek – świeży lub granulowany czosnek nada cudownego i wyrazistego smaku plackom.

Świeże zioła – dodanie świeżych ziół, takich jak natka pietruszki, koperek czy szczypiorek sprawi, że placki nabiorą jeszcze więcej świetnego smaku, ale też ich zapach będzie roznosić się po całej kuchni podczas smażenia.

Warzywa – możecie dodać do masy placków ziemniaczanych startą cukinię lub dynię, aby wzbogacić ich zawartość o więcej witamin, ale też nadać im wyjątkowego smaku.

Ser – posiekany lub starty ser (na przykład cheddar, żółty ser) nada plackom ziemniaczanym świetnego smaku i lekko kremowej konsystencji, dzięki czemu będą dosłownie rozpływać się w ustach.

Pikantne przyprawy – dodanie przypraw takich jak papryka czy chili sprawi, że placki ziemniaczane nabiorą nieco pikantnego smaku, co idealnie sprawdzi się wśród sympatyków pikanterii.

Placki ziemniaczane możecie podawać z kwaśną śmietaną, sosem czosnkowym, ale genialnie będą smakować również z sosami mięsnymi czy sosem pieczarkowym.

