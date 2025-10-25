To ekspresowe ciasto upiekę na Wszystkich Świętych. Budyniowy krem pokocha każdy

Już niedługo Wszystkich Świętych. Większość Polaków przyjeżdża wtedy do swoich bliskich, by wspólnie spędzić ten wyjątkowy czas. Zazwyczaj je się wtedy wspólnie obiad, a później rozmawia przy kawie i herbacie. Obowiązkowym elementem jest więc też pyszne ciasto. Ja w tym roku niestety nie będę mieć wystarczająco dużo czasu, by przygotowywać skomplikowane wypieki. Postanowiłam więc zrobić coś ekspresowego, ale wybitnie smacznego.

Szybkie ciasto na Wszystkich Świętych

Chodzi o napoleonkę. To klasyk, który smakuje niemal każdemu. Wykorzystam jednak sprytny trik, ponieważ nie będę sama przygotowywać spodu i wierzchu, a użyję gotowego ciasta francuskiego. Ten produkt dostaniesz w niemal każdym większym supermarkecie. To ogromna wygoda, a całość smakuje naprawdę świetnie.

Przepis: Napoleonka z ciasta francuskiego Ten deser smakuje obłędnie. Zobaczysz, że każdy poprosi o przepis. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 375 w każdej porcji Składniki około 350 g ciasta francuskiego

500 ml mleka

2 łyżki mąki pszennej

2 łyżki mąki ziemniaczanej

1 torebka cukru waniliowego

4 łyżki cukru pudru + dodatkowo do posypania

2 żółtka

200 g masła Sposób przygotowania Przygotowanie ciastaRozgrzej piekarnik do 200 stopni Celsjusza. Gdy osiągnie temperaturę, wyjmij ciasto francuskie z lodówki, rozwiń je i przekrój na dwie części. Ułóż połowy ciasta na dużej blasze wyłożonej papierem do pieczenia. W kilku miejscach nakłuj ciasto widelcem. Od razu włóż do piekarnika i piecz przez około 15 minut. Następnie wyjmij i ostudź. Robienie kremuOdlej z mleka około pół szklanki (ok. 250 ml) i wymieszaj ją rózgą z mąką pszenną, mąką ziemniaczaną, cukrem waniliowym, cukrem pudrem oraz żółtkami. Pozostałe mleko zagotuj. Kiedy zacznie wrzeć, wlej mieszankę mąk i żółtek, energicznie mieszając. Po zagotowaniu zdejmij z ognia i całkowicie ostudź. Ubij miękkie masło mikserem. Następnie – przy zmniejszonych obrotach – ciągle miksując, stopniowo dodawaj przestudzony budyń (po kilka łyżek naraz) aż powstanie jednolity, gładki krem. Chłodzenie ciastaWyłóż cały krem na jeden płat ciasta francuskiego, przykryj drugim płatem. Wstaw do lodówki na minimum 1 godzinę. Po schłodzeniu posyp ciasto cukrem pudrem.

Pamiętaj, by użyć ciasta francuskiego wyjętego prosto z lodówki. Wtedy ładnie wyrośnie podczas pieczenia. Wybieraj też taki produkt, który ma w swoim składzie masło (a nie olej palmowy), ponieważ smakuje znacznie lepiej.

Co jeszcze można zrobić z ciasta francuskiego?

Takie gotowe ciasto francuskie to bardzo wszechstronny produkt, ponieważ możesz przyrządzić z niego zarówno słodkie wypieki, jak i te w wersji wytrawnej. Przygotujesz także pyszne rogaliki, które możesz nadziać ulubionym dżemem lub konfiturą. Doskonale sprawdzi się też do tego czekolada i świeże owoce, takie jak jabłka czy gruszki. Jesienią warto przygotować też cynamonowe ślimaczki, których cudowny zapach będzie się rozchodzić po całym domu.

Jeśli z kolei masz ochotę na coś wytrawnego, zrób paszteciki ze szpinakiem lub pieczarkami. Możesz upiec także kieszonki z serem i szynką. Ciekawym pomysłem jest też obtoczenie parówek takim ciastem — takie danie smakuje naprawdę doskonale.

Czytaj też:

Znasz już nowy skyr od Piątnicy? Dietetyczka: to strzał w dziesiątkę, jeśli chcesz schudnąćCzytaj też:

To najszybsze rogaliki, jakie znam. 5 minut pracy, a resztę robi za mnie piekarnik