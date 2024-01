Nietypowy patent na podsmażanie pierogów. Dodaję ten składnik i są o niebo lepsze

Pierogi bardzo często goszczą na polskich stołach. Jest to dość uniwersalna potrawa, ponieważ można ją podawać na słodko, ale „coś dla siebie” znajdą też wielbiciele smaków wytrawnych. Pierogi z mięsem, pierogi ruskie czy z kapustą i grzybami to klasyki. Możecie jednak nadziać je też truskawkami, jagodami lub białym serem. W przypadku tych pierwszych dobrą metodą ich podgrzania jest podsmażenie na patelni. Co zrobić, żeby takie pierogi smakowały jeszcze lepiej? Koleżanka zdradziła mi patent, który pokochałam odkąd spróbowałam pierogów podsmażonych w ten sposób.

Nietypowy patent na podsmażanie pierogów

Choć pierogi ugotowane w wodzie są naprawdę smaczne, to ja uważam, że o wiele lepsze są te delikatnie przysmażone na patelni. Co więcej, jeśli dodacie do nich jeden produkt w trakcie smażenia – gwarantuję, że nikt im się nie oprze. Smak odsmażanych pierogów można cudownie „podkręcić” stosując mieszankę przypraw do gyrosa lub kurczaka. Takie produkty są bardzo aromatyczne, przez co pierogi będą obłędnie smaczne. Zazwyczaj w takich mieszankach znajduje się czosnek, cebula, słodka papryka czy kolendra, ale też majeranek, chili i ziele angielskie. Przyprawy te nadadzą pierogom nieco orientalny charakter i nutę pikantności. Podczas smażenia należy posypać pierogi przyprawą z obu stron i gotowe.

O czym pamiętać podczas smażenia pierogów?

Na efekt końcowy podczas smażenia pierogów wpływa także to, jaki tłuszcz wybierzecie. Najlepiej nadaje się do tego celu masło klarowane lub olej roślinny. Unikajcie używania margaryny, ponieważ może się ona przypalać. Dobrze sprawdzi się też smalec – choć ten coraz rzadziej gości w naszych kuchniach. Niech tłuszcz, na który kładziecie pierogi, będzie lekko rozgrzany, ale nie przesadnie gorący. Zbyt wysoka temperatura może spowodować szybkie przypalenie się dania (a w środku pierogi pozostaną wtedy zimne). Gdy zobaczycie, że skórka zaczęła robić się złota lub delikatnie brązowawa, to znak, że należy odwrócić pierogi na drugą stronę.

Po usmażeniu możecie umieścić pierogi na papierowym ręczniku, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Jeśli chcecie podsmażyć pierogi zaraz po ugotowaniu – pamiętajcie, że wcześniej muszą one porządnie ostygnąć.

