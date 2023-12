Jaki jest sekret obłędnego farszu do pierogów z kapustą i grzybami? Przestałam popełniać banalny błąd

Pierogi z kapustą i grzybami to nieodłączny element świątecznego menu. Ich delikatne ciasto wypełnione aromatycznym farszem z kapusty i grzybów tworzy naprawdę wyjątkowe połączenie. Cały sekret tkwi jednak w aromatycznym farszu do pierogów. Odpowiadają za to między innymi suszone grzyby. Znamy sposób, by wszyscy myśleli, że znalazło się ich tam znacznie więcej niż w rzeczywistości. Jeśli macie ochotę na nieco więcej kulinarnej odmiany – zróbcie pieczone pierogi wigilijne.

Co zrobić, żeby farsz do pierogów z kapustą i grzybami był niezwykle aromatyczny?

W pierogach z kapustą i grzybami niezwykle ważny jest farsz. Co zrobić, żeby świetnie smakował, a jego zapach roznosił się po całym domu? Nasze mamy i babcie korzystały ze sprawdzonego triku. Polega on na dodaniu do farszu wody po całonocnym moczeniu grzybów. Choć większość osób pozbywa się jej, to okazuje się, że taka woda może się jeszcze bardzo przydać i odmienić smak pierogów.

Wodę, w której grzyby były moczone przez całą noc, musicie odlać do niewielkiego naczynia. Następnie dodać do posiekanej i odciśniętej kapusty, która będzie już w garnku. Całość należy gotować tak jak zawsze. Sposób ten sprawi, że farsz do pierogów będzie znacznie bardziej aromatyczny niż normalnie. Wcześniej koniecznie jednak sprawdźcie, czy woda po grzybach nie jest gorzka. Jeśli okaże się, że tak – pod żadnym pozorem nie dolewajcie jej do farszu, ponieważ zamiast poprawić smak potrawy, to całkowicie go zrujnujecie. Taką wodę po moczeniu grzybów możecie też wykorzystać do wzbogacenia smaku zupy.

Przepis: Farsz do pierogów z kapustą i grzybami Przekonajcie się sami, że będzie to najbardziej aromatyczny farsz do pierogów, jaki kiedykolwiek jedliście. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 8 Składniki 1 marchewka

1 pietruszka

1 słoik litrowy suszonych grzybów

1 kg kiszonej kapusty

3 łyżki oleju

3 cebule Sposób przygotowania Przygotujcie grzybyNajpierw opłuczcie grzyby, zalejcie je wodą i odstawcie na całą noc. Na drugi dzień zagotujcie je, dodając do nich też pietruszkę i marchewkę. Gotujcie do momentu, aż warzywa będą miękkie. Pod sam koniec gotowania całość doprawcie solą i pieprzem. Pokrójcie warzywaOdciśniętą kapustę kiszoną gotujcie przez około 45 minut. Róbcie to w około 300 ml wody. Później odcedźcie grzyby, marchewkę i pietruszkę. Następnie drobno je posiekajcie lub razem z kapustą przepuśćcie przez maszynkę do mięsa (użyjcie bardzo dużych oczek). Wymieszajcie wszystkie składnikiPokrójcie cebulę i zeszklijcie ją na patelni, a następnie dodajcie do farszu. Połączcie ze sobą wszystkie składniki, wymieszajcie oraz dolejcie do nich wodę po moczeniu grzybów. Całość doprawcie też solą i pieprzem.

Jakie grzyby będą najlepsze do farszu na pierogi?

Do farszu na pierogi z kapustą i grzybami najlepiej sprawdzą się grzyby o intensywnym smaku i zapachu. Idealne będą kapelusze prawdziwków i podgrzybków. To właśnie ich aromat będzie w farszu najbardziej wyczuwalny.

Zanim jednak wrzucicie suszone grzyby do farszu – musicie je wcześniej odpowiednio namoczyć w wodzie. Róbcie to przez około 12 godzin – wtedy będą miękkie, łatwe do pokrojenia i bardziej aromatyczne. Suszone grzyby można także moczyć w mleku – powinno być ono ciepłe i lekko posolone. Takie moczenie powinno trwać co najmniej godzinę. Dodatkowo mleko pozbawi grzybów ewentualnej goryczki.

Co dodać do farszu na pierogi z kapustą i grzybami?

Suszone grzyby gotujcie w tej samej wodzie, w której się wcześniej moczyły. Żeby wasz farsz na pierogi zyskał jeszcze ciekawszy smak – możecie dodać do niego zmielone orzechy włoskie. Dodatkowo dzięki temu tekstura pierogów z pewnością zaskoczą gości. Do tej kombinacji dobrze sprawdzi się też jajko ugotowane na twardo, a następnie drobno pokrojone.

To jednak nie wszystko – składnikiem polecanym przez Magdę Gessler do tej potrawy jest także kminek. Przed dodaniem go do farszu powinniście go zmielić – w ten sposób jego charakterystyczne ziarenka nie będą wyczuwalne w pierogach, jednak nadadzą im znakomitego smaku. Sprawdźcie również, co zrobić, żeby pierogi nie sklejały się podczas gotowania.

