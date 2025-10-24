Osoby po 60-tce powinny jeść ten słodycz codziennie. Dietetyk: wystarczy 30 gramów

Osoby starsze w szczególności muszą zwracać uwagę na to, co jedzą. Wraz z wiekiem zmienia się metabolizm, ale też nasze zapotrzebowanie na różne składniki odżywcze. Dobrze zbilansowana dieta pomaga m.in. utrzymać odpowiednią masę ciała, ale też wspiera odporność, a także zapobiega wielu chorobom, takim jak na przykład cukrzyca, nadciśnienie czy osteoporoza. Ważne jest więc, by posiłki takich osób były bogate w błonnik pokarmowy, białko, witaminy i minerały. Należy unikać nadmiaru cukru, soli i tłuszczów nasyconych.

To powinni jeść seniorzy

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu polecił, by seniorzy sięgali po gorzką czekoladę. Wynika to z tego, że zawiera ona dwa bardzo ważne składniki. Pierwszy z nich to magnez. Osoby starsze są zagrożone jego niedoborem.

Można postawić hipotezę, że utrzymanie optymalnej równowagi magnezu w ciągu całego życia może okazać się bezpieczną i ekonomiczną strategią przyczyniającą się do promowania zdrowego starzenia się – przekonuje dietetyk, cytując naukowców z Włoch.

Magnez może uchronić przed wieloma problemami starzejącego się ciała. Składnik ten usprawnia pracę mięśni, a także wzmacnia serce i obniża ciśnienie krwi. Dodatkowo poprawia pamięć, co jest niezwykle ważne w przypadku seniorów. Sprawia również, że kości stają się mocniejsze. Ciekawostką jest również to, że zapewnia on spokojny sen.

Co jeszcze zawiera gorzka czekolada?

Drugim cennym składnikiem gorzkiej czekolady są polifenole. One z kolei dobrze wpływają na układ krążenia.

Między innymi za ich sprawą spożywanie gorzkiej czekolady pozwala zminimalizować ryzyko zachorowań na nadciśnienie, chorobę wieńcową, udar mózgu czy chorobę zakrzepowo-zatorową – powiedział ekspert.

Polifenole odpowiadają również za „walkę” z wolnymi rodnikami, których nadmiar szkodzi organizmowi. Przyczynia się to do uszkodzenia komórek, szybszego starzenia oraz wielu chorób przewlekłych. Warto więc, by seniorzy (ale też osoby młodsze) włączyli gorzką czekoladę do swojej diety. Jak zauważył specjalista, wystarczy 20–30 gramów dziennie, by korzystać z dobroczynnych właściwości tego produktu.

Czytaj też:

Znasz już nowy skyr od Piątnicy? Dietetyczka: to strzał w dziesiątkę, jeśli chcesz schudnąćCzytaj też:

O tej antyrakowej witaminie zapomina 90% Polaków. Dietetyk: jej niedobór to cicha epidemia