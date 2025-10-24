Jesienią piję ten kremowy napój zamiast kawy. Dodaje energii, pomaga schudnąć i wzmacnia odporność

Należę do miłośników kawy. Długo myślałam, że nic nie jest w stanie dorównać ciepłej i aromatycznej „małej czarnej”. Dopóki nie spróbowałam tego napoju. Zrobiłam go niejako przez przypadek – na zasadzie kulinarnego eksperymentu. Wzięłam to, co akurat miałam pod ręką. Chciałam spróbować czegoś nowego, a nieświadomie stworzyłam „miksturę”, która zmieniła moje poranki i sylwetkę. Syci, rozgrzewa i smakuje niczym najlepszy deser. Dzięki niej mam mnóstwo energii, nie podjadam i nie „łapię” infekcji tak często, jak kiedyś.

Jak zrobić jesienny koktajl na odchudzanie?

Bazą tego wyjątkowego koktajlu jest produkt, który jesienią króluje na bazarach i w supermarketach. Mowa oczywiście o dyni. To prawdziwa „bomba” smaku i cennych wartości odżywczych. Dodaję do niej jeszcze mleko, banana, odrobinę miodu oraz parę prostych przypraw. Połączenie tych kilku prostych składników daje niesamowity efekt i przynosi mnóstwo prozdrowotnych korzyści. Spróbuj, a sam się o tym przekonasz.

Przygotowanie koktajlu najlepiej zacząć od zrobienia purée z pieczonej dyni. Możesz jednak też śmiało sięgnąć po świeżą dynię albo kupić gotowy mus w sklepie bądź supermarkecie. Pamiętaj, by wcześniej ją obrać i pozbawić pestek. Nie wyrzucaj ich jednak. Nic nie stoi na przeszkodzie, by je wykorzystać. To świetny dodatek do sałatek, owsianek czy jogurtu. Smakują wybornie, zwłaszcza gdy podprażysz je lekko na patelni.

Przepis: Jesienny koktajl z dyni Syci, świetnie smakuje, wspomaga odchudzanie i wzmacnia odporność. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 90 w każdej porcji Składniki 100 g świeżej dyni lub upieczonej w postaci purée

1 szklanka mleka lub napoju roślinnego

pół banana

pół łyżeczki cynamonu

szczypta imbiru (świeżego lub mielonego)

1 łyżeczka naturalnego miodu

1 łyżeczka siemienia lnianego Sposób przygotowania Szykowanie składnikówJeśli korzystasz ze świeżej dyni obierz ją, a następnie usuń pestki. Następnie pokrój przysmak na mniejsze kawałki. Łączenie składnikówPołącz wszystkie składniki. Zmiksuj je na gładką masę w blenderze. Podawanie koktajluPrzelej napój do szklanek i udekoruj wedle uznania.

Jak działa jesienny koktajl z dyni?

Dynia dostarcza niewielu kalorii (od 25 do 40 kcal w 100 gramach), ale zawiera sporo białka i błonnika. Te dwa składniki odgrywają bardzo istotną rolę w procesie odchudzania. Zapewniają długie uczucie sytości, co pozwala uniknąć podjadania między posiłkami. Jednocześnie stabilizują stężenie glukozy we krwi i zapobiegają nagłym napadom głodu. Usprawniają też przemianę materii i przyspieszają spalanie kalorii. Podobne działanie wykazuje siemię lniane. Zrzucanie nadprogramowych kilogramów wspomagają również przyprawy – imbir, cynamon i kurkuma. Należą do tak zwanych termogeników. Zmuszają organizm do intensywniejszej pracy i wydatkowania większych ilości energii. W rezultacie przemiana materii przebiega szybciej.

Prezentowany koktajl jest również źródłem wielu antyoksydantów. Związki te neutralizują wolne rodniki i redukują stany zapalne. Tym samym zmniejszają ryzyko rozwoju wielu groźnych chorób. Wzmacniają też naturalne mechanizmy obronne organizmu. W rezultacie ten może skuteczniej walczyć z infekcjami oraz drobnoustrojami.

