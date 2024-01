Zrób domowe krówki w wersji fit z 4 składników. Przepis poleca dietetyczka

Krówki to dla wielu osób smak dzieciństwa. Mimo upływu lat te pyszne cukierki nie tracą na popularności. Zresztą nie bez powodu. Ich smak na długo zapisuje się w pamięci. Osoby na diecie redukcyjnej zwykle nie pozwalają sobie na sięganie po tego typu smakołyki. Nie chcą, by łakocie poszły im w boczki (jeden cukierek typu krówka o wadze 10 gramów to około 40 kcal). Mamy jednak dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy walczą z nadprogramowymi kilogramami: istnieje zdrowsza i mniej kaloryczna alternatywa dla klasycznych „mordoklejek”.

Przepis: Dietetyczne krówki Krówki w wersji fit to zdrowsza i mniej kaloryczna wersja klasycznych „mordoklejek”. Musicie jej spróbować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 20 Składniki 110 g rozpuszczonego oleju kokosowego

170 g masła orzechowego

25 g miodu

60 g banana Sposób przygotowania Przygotowywanie masy krówkowejDo rozpuszczonego oleju należy dodać pozostałe składniki i zmiksować całość za pomocą blendera. Przygotowywanie krówekMasę krówkową należy wylać na niewielką formę wyłożoną papierem do pieczenia i włożyć ją do zamrażalnika na godzinę. Stężoną masę można podzielić na mniejsze kawałki.

Jak widać przygotowanie tych smakołyków nie wymaga dużego doświadczenia. Przyda się za to trochę cierpliwości. Smak cukierków wynagradza jednak czas oczekiwania na łakocie. Jeśli nie macie pod ręką banana, może wykorzystać jabłko. Tworzy z masłem orzechowym doskonały duet. Dobrym zamiennikiem masła jest natomiast pasta tahini. Gotowe domowe krówki najlepiej trzymać w lodówce. W przeciwnym razie szybko stracą swoją formę i zaczną się rozpuszczać.

A jeśli nie dietetyczne krówki to co? Pomysły na fit desery

Jeśli nie macie aktualnie ochoty na „krówki”, spróbujcie innych słodkości w odchudzonej wersji. Wbrew pozorom ich lista jest całkiem długa. Możecie sięgnąć po fit faworki, dietetyczne tiramisu albo deser z kaszy jaglanej. Mały głód pozwolą wam również zaspokoić koktajle na bazie różnych owoców i nasion. Co powiecie na przykład na napój odchudzający o smaku chałwy albo kokosowe smoothie? Pamiętajcie, że podstawową zasadą, która obowiązuje na diecie redukcyjnej jest umiar. Nawet zdrowe słodycze i produkty mogą spowodować przybieranie na wadze, jeśli będą spożywane w zbyt dużych ilościach.

