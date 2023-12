Jak zrobić dietetyczne kulki Raffaello? To najlepszy deser, jaki jadłam

Odchudzanie wcale nie musi być czasem pełnym wyrzeczeń. Jeśli jesteście łasuchami i uwielbiacie różnego rodzaju słodycze – nie musicie ich sobie odmawiać nawet wtedy, gdy walczycie z nadprogramowymi kilogramami. Wystarczy, że takie smakołyki przygotujecie w bardziej dietetycznej wersji. Możecie na przykład postawić na fit tiramisu lub dietetyczną napoleonkę.

Jak zrobić dietetyczne kulki à la Raffaello? Przepis

Choć desery zwykle kojarzą się nam z dużą ilością tłuszczu i cukru, to możecie przygotować je też w zupełnie inny sposób, dzięki czemu wasze wysiłki włożone w odchudzanie wcale nie pójdą na marne. Wystarczy, że kaloryczne produkty zastąpicie tymi, które zdecydowanie bardziej są wskazane podczas diety odchudzającej. W ten sposób możecie przygotować naprawdę smaczny i zdrowy deser. Idealnie sprawdzą się na przykład jaglane kulki à la Raffaello.

Przepis: Jaglane kulki kokosowe Te kokosowe kulki dosłownie rozpływają się w ustach. Najlepsze w nich jest to, że możecie je jeść bez wyrzutów sumienia. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 10 Składniki pół szklanki kaszy jaglanej

1 łyżka syropu z agawy

migdały bez skórki

1,5 szklanki mleka kokosowego

pół szklanki wody

2 łyżeczki wiórków kokosowych

pół garści wiórków kokosowych do obtaczania

szczypta soli Sposób przygotowania Przygotujcie krem do kulek kokosowychNajpierw zagotujcie wodę. Do wrzątku dodajcie mleko kokosowe, wiórki kokosowe, syrop z agawy oraz przepłukaną kaszę jaglaną. Dodajcie sól i gotujcie całość do momentu, aż uzyskacie konsystencję kremu. Uformujcie kulkiGdy powstały krem z kaszy już lekko przestygnie – uformujcie z niego kulki. Do każdej włóżcie też prażony migdał, a na koniec obtoczcie wszystkie kulki w wiórkach kokosowych. Przygotowane kulki włóżcie do lodówki, żeby lekko się schłodziły.

Kasza jaglana jako składnik dietetycznego deseru

Jedzenie kaszy jaglanej jest dobrym pomysłem w trakcie procesu odchudzania. Wynika to z kilku powodów, jednym z nich jest to, że kasza jaglana ma stosunkowo niski indeks glikemiczny, co oznacza, że wolniej zwiększa poziom cukru we krwi. To z kolei sprawi, że nie będziecie mieć ochoty na podjadanie. Dodatkowo jest również bogata w błonnik, co jest korzystne dla zdrowia jelit, ale może też pomóc w utrzymaniu zdrowej wagi poprzez regulację procesów trawiennych i poprawę metabolizmu.

Pamiętajcie jednak, że sukces odchudzania zależy od całej diety i stylu życia, nie tylko od jednego składnika. Kasza jaglana może być pomocna jako część zrównoważonej diety odchudzającej, ale ważne jest, aby różnicować posiłki. Taką kaszę możecie też dodawać do innych potraw, łącząc z różnego rodzaju zdrowymi składnikami, takimi jak warzywa, owoce, zdrowe tłuszcze i białka. W ten sposób osiągniecie najlepsze rezultaty w walce z niechcianymi kilogramami.

Jak przygotować dietetyczne desery? Najważniejsze zasady

O czym pamiętać przygotowując takie dietetyczne desery? Przede wszystkim zamiast tradycyjnego cukru, używajcie naturalnych słodzików, takich jak stewia, erytrytol, miód czy syrop klonowy. Są one mniej kaloryczne. Dodatkowo wybierajcie naturalne składniki o niskiej zawartości tłuszczu, takie jak orzechy, migdały, nasiona chia czy awokado. Postawcie też na owoce, które nadadzą słodyczy każdej przekąsce.

Eksperymentujcie również z różnego rodzaju zamiennikami produktów, które nie sprzyjają odchudzaniu. Wysokokaloryczną śmietanę z powodzeniem zastąpicie niskokalorycznym jogurtem. Pamiętajcie jednak, że również w przypadku dietetycznych słodyczy należy kontrolować to, jaką ilość takich przysmaków zjadamy – nawet zdrowe składniki w dużych ilościach mogą być tuczące.

