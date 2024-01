Fit ciasto cytrynowe to hit. Może konkurować z babcinymi wypiekami, ale nie tuczy

Spożywanie słodyczy w trakcie diety odchudzającej nie jest wskazane – często są one bardzo kaloryczne, co zdecydowanie utrudnia zrzucenie nadprogramowych kilogramów. Jeśli czasami jednak pozwalacie sobie na takie „grzeszki” – bardzo ważne jest świadome podejście do tego, poprzez kontrolowanie ilości jedzonych słodkości, by nie przekroczyć dziennego limitu kalorycznego. Jeśli jesteście łasuchami i ochota na łakocie dopada was naprawdę często – warto postawić wtedy na dietetyczne słodycze. Wbrew pozorom wcale nie smakują one gorzej od klasycznych. Są naprawdę pyszne, a co najważniejsze – nie przybędzie wam od nich w boczkach.

Jak zrobić fit ciasto cytrynowe? Przepis

Ciasto cytrynowe to pyszny wypiek, który zyskał liczne grono miłośników. W trakcie walki z niechcianymi kilogramami możecie przygotować jego dietetyczną wersję. Z powodzeniem zastąpi ona klasyczną babkę cytrynową. Ciastko będzie smakować równie pysznie, jak tradycyjna wersja. Będzie wilgotne, aromatyczne, ale bez cukru i śmietany.

Przepis: Fit ciasto cytrynowe Takie fit ciasto cytrynowe to idealna przekąska nawet dla osób na diecie odchudzającej. Możecie zajadać się nim bez wyrzutów sumienia. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 6 Składniki 2 łyżki jogurtu greckiego

3 duże jajka

pół szklanki ksylitolu

100 g oleju kokosowego lub masła klarowanego (w temperaturze pokojowej)

skórka starta z całej cytryny (jedynie ta żółta i cienka część)

sok z połowy cytryny

3/4 szklanki mąki kukurydzianej

pół szklanki mąki owsianej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

pół łyżeczki soli (najlepiej morskiej) Sposób przygotowania Zmiksujcie jajka, ksylitol i masłoNajpierw masło lub olej kokosowy zmiksujcie z ksylitolem. Następnie dodajcie jajka i miksujcie całość do momentu, aż masa będzie naprawdę puszysta. Połączcie ze sobą pozostałe składnikiW oddzielnym naczyniu wymieszajcie ze sobą pozostałe składniki, czyli proszek do pieczenia, sól i mąkę. Dodajcie do powstałej masy razem z jogurtem, sokiem z cytryny i startą skórką z niej. Całość zmiksujcie. Upieczcie ciasto cytrynoweForemkę wyłóżcie papierem do pieczenia i wylejcie do niej przygotowaną masę. Wierzch masy wygładźcie delikatnie łyżką. Ciasto pieczcie w piekarniku nagrzanym do 170 stopni Celsjusza (razem z termoobiegiem) przez około 35-40 minut – do tzw. suchego patyczka. Gotowego ciasto odstawcie do wystygnięcia.

Dietetyczne składniki fit ciasta cytrynowego

Sekretem dietetycznego ciasta jest wykorzystanie składników, które nie są kaloryczne i dobrze wpływają na proces odchudzania. Mowa tutaj między innymi o użyciu mąki kukurydzianej i mąki owsianej. Mają one dużą zawartość błonnika, który pęcznieje w jelitach, a przez to zagęszcza znajdującą się w nich treść pokarmową. W konsekwencji daje to uczucie większej sytości. Produkty bogate w błonnik pokarmowy usprawniają także pracę jelit, co również jest istotne w walce z dodatkowymi kilogramami.

Z kolei zamiast tuczącej śmietany używa się jogurtu greckiego – dzięki temu ciasto nadal pozostaje wilgotne i ma delikatnie mleczny zapach oraz smak, jednak nie dodajecie do niego tuczących i niezdrowych tłuszczy nasyconych, a także zmniejszacie kaloryczność wypieku. W zastępstwie cukru pojawia się z kolei ksylitol, czyli naturalny słodzik idealny dla osób na diecie odchudzającej.

Czym zastąpić słodycze podczas diety odchudzającej?

Podczas diety odchudzającej warto zastąpić słodycze zdrowszymi alternatywami, które dostarczą słodkiego smaku bez dodatkowej ilości cukru i kalorii. Można sięgnąć po owoce, które są pełne naturalnych cukrów i błonnika, a jednocześnie bogate w witaminy i składniki odżywcze. Apetyt na szybką przekąskę mogą zaspokoić także orzechy czy migdały.

Warto również korzystać z przepisów na domowe desery w wersji dietetycznej. Mogą być równie smaczne, jak ich tradycyjne odpowiedniki. Koniecznie spróbujcie fit tiramisu czy dietetycznej napolenki – gwarantujemy, że będziecie przyrządzać te słodkości częściej. Dobrze sprawdzą się też owocowe sorbety czy domowe batony musli, a także różnego rodzaju koktajle z warzyw czy owoców.

