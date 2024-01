Faworki w wersji fit nie pójdą w boczki. Poznaj sekret mojego przepisu na chrust

Faworki (chrust) to tradycyjny, karnawałowy wypiek. Zwykle smaży się je w głębokim tłuszczu i posypuje cukrem pudrem, przez co ich kaloryczność szybko rośnie. Dlatego nie są wskazane w diecie. Jednak osoby, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy, wcale nie muszą rezygnować z jedzenia faworków. Wystarczy, że skorzystają z moich porad i lekko zmodyfikują klasyczny przepis na chrust. Zdradzam, co należy zrobić.

Jak zrobić faworki w odchudzonej wersji?

Przepis na dietetyczne faworki jest bardzo prosty. Wystarczy zmienić sposób obróbki termicznej ciasta i smażenie w głębokim tłuszczu zamienić na pieczenie chrustu w piekarniku. Warto wprowadzić też kilka modyfikacji w recepturze, by jeszcze bardziej „odchudzić” karnawałowy wypiek.

Przepis: Pieczone faworki Pieczone faworki to dietetyczna wersja tradycyjnego chrustu. Możecie się nimi zajadać nawet podczas odchudzania. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 20 Liczba kalorii 50 w każdej porcji Składniki 110 g mąki orkiszowej

110 g mąki tortowej

2 żółtka

30 g ksylitolu

125 g jogurtu naturalnego

szczypta soli Sposób przygotowania Przygotowywanie ciastaNależy zmiksować żółtka z ksylitolem i jogurtem. Do powstałej masy trzeba dodać oba rodzaje mąki. Potem można już przystąpić do zagniatania ciasta. Wyrabianie ciastaCiasto najlepiej wyrabiać rękoma przez 5-10 minut. Powinno utworzyć jednolitą masę w formie kuli. Musi być też dość elastyczne. Warto uderzać w nie wałkiem, rozpłaszczać masę i ponownie ją zwijać. Dzięki temu ciasto nabierze elastyczności. Inny patent polega na uderzaniu ciastem o blat. Wyrobioną i uformowaną masę należy odłożyć na bok, by odpoczęła (na około 5 minut). Przygotowanie ciasta do pieczeniaCiasto należy rozwałkować na grubość 1,5- 2 milimetrów i pokroić na cienkie paski o szerokości 2 centymetrów i długości 10 cm. Następnie każdy pasek trzeba lekko naciąć pośrodku i przełożyć jeden koniec ciasta przez powstałe nacięcie (tak, by utworzyć zawijny kształt). Pieczenie faworkówGotowe faworki należy rozłożyć na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i rozgrzać piekarnik do temperatury 180 stopni. Chrust powinien się piec przez około 20-30 minut (do lekkiego zarumienienia).

Gotowe faworki, zamiast posypywać cukrem pudrem, możecie oprószyć zmielonym ksylitolem, albo najlepiej zrezygnować z tego dodatku. Wybór należy do was. W jednym i drugim przypadku chrust będzie obłędnie pyszny.

Słodkości na diecie – o czym pamiętać?

Triki zastosowane przy robieniu dietetycznych faworków możecie śmiało wykorzystać także podczas przygotowywania innych wypieków. Warto eksperymentować z przepisami i sięgać po zdrowsze zamienniki mąki pszennej (np. w postaci mąki z ciecierzycy) czy cukru.

Jeśli na przykład lubicie napoleonkę (kremówkę) i nie chcecie, by poszła wam w boczki, postawcie na deser, w którym nie ma klasycznych blatów ciasta, ponieważ zostały zastąpione mniej tuczącymi herbatnikami. Sam krem również można nieco „odchudzić”. Wbrew pozorom nie trzeba się zbytnio napracować, by przygotować mniej kaloryczne wersje standardowych wypieków. Oto kilka przydatnych wskazówek, o których warto pamiętać podczas przygotowywania słodkości na diecie:

zrezygnujcie ze słodkich posypek (możecie je zastąpić sezonowymi owocami, stewią lub mielonym ksylitolem),

nie smarujcie formy do ciasta masłem (wystarczy wyłożyć ją papierem do pieczenia).

używajcie nabiału o niskiej zawartości tłuszczu,

sięgajcie po mąkę orkiszową, owsianą lub jaglaną zamiast pszennej.

Po jakie jeszcze słodycze sięgać podczas odchudzania?

Jeśli nie jesteście fanami wypieków, ale lubicie słodycze, możecie pokusić się o ich zastąpienie zdrowymi koktajlami na bazie świeżych owoców (na przykład bananów, jabłek, pomarańczy), owsianki i innych wartościowych produktów. Dzięki temu dostarczycie organizmowi również sporą dawkę błonnika, który zapewnia uczucie sytości, a jednocześnie przyśpiesza metabolizm.

Czytaj też:

Pączki czy faworki? Sprawdź, co ma więcej kaloriiCzytaj też:

Faworki w 20 minut? To możliwe. Wypróbuj „przepis dla zabieganych”