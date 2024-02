Hiszpanie kochają tę przekąskę. To poważna konkurencja dla polskich pączków i faworków

Churros to smakołyk serwowany w okresie karnawału. Receptura na tę słodką przekąskę najprawdopodobniej narodziła się w Hiszpanii, choć nie ma co do tego pewności. Jedna kwestia nie ulega natomiast wątpliwości – przysmak szybko zdobył uznanie na całym świecie. Zajadają się nim nie tylko w słonecznej Hiszpanii, ale również w wielu innych krajach, takich jak na przykład: Meksyk, Urugwaj, Francja, Kuba czy Stany Zjednoczone. Zobaczcie, jak go przyrządzić.

Jak zrobić hiszpański przysmak na tłusty czwartek?

Churros przygotowuje się na bazie ciasta parzonego. W Polsce robi się z niego ptysie, eklerki, a także spody do karpatki. Jest lekkie, a jednocześnie chrupiące. Powstaje w procesie „zaparzania” mąki. Brzmi skomplikowanie, ale cały proces jest naprawdę prosty, choć wymaga cierpliwości.

Przepis: Churros Te pyszne smakołyki z ciasta parzonego mogą spokojnie konkurować z pączkami i faworkami. Koniecznie wypróbujcie tę recepturę. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Hiszpańska Czas przygotowania 1 godz. Czas gotowania 8 min. Liczba porcji 10 Składniki 250 g mąki

500 ml wody

2 jajka

60 g cukru pudru

60 g masła

2,5 g soli

3 l oleju roślinnego Sposób przygotowania Przygotowanie ciasta parzonegoDo garnka wlejcie wodę, dodajcie masło, cukier. Postawcie naczynie na palniku. i wymieszajcie wszystkie składniki. Gdy tylko woda zacznie wrzeć, zdejmcie garnek z kuchenki i wrzućcie do niego mąkę. Mieszajcie wszystko energicznie do czasu uzyskania gładkiej, jednolitej konsystencji (bez grudek). Do masy dodajcie jedno jajko i połączcie wszystkie składniki. Powtórzcie tę czynność z drugim jajkiem. Gotowe ciasto przełóżcie do rękawa cukierniczego. Smażenie ciastaWlejcie olej do dużego garnka i poczekajcie aż się rozgrzeje do temperatury 180-185 stopni. Wrzućcie do tłuszczu niewielką porcję ciasta. Jeśli wypłynie, olej jest gotowy. Wyciśnijcie ciasto do rękawa cukierniczego. Smażcie je na złoty kolor przez około 22-3 minuty.

Z czym podawać churros?

Churros możecie podawać z wieloma różnymi dodatkami. Najlepiej obsypać je cukrem pudrem lub cynamonem. Przysmak można również serwować w towarzystwie gorącej polewy czekoladowej. Zanim trafią na talerz, odsączcie je z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym. Nie zwlekajcie zbytnio z konsumpcją. Następnego dnia churros nie będą już tak chrupiące i smaczne, jak zaraz po przygotowaniu.

Czytaj też:

W starej książce kucharskiej znalazłam taką perełkę. Przepis na pączki Ćwierczakiewiczowej to „złoto”Czytaj też:

Ekstremalnie „odchudzone” pączki zrobicie w 20 minut. Możecie jeść je nawet na diecie