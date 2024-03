Miksuję kilka składników i robię koktajl z polecenia dietetyczki. Zyskuje na tym nie tylko moja sylwetka

Przepis na ten koktajl poleca jedna z dyplomowanych dietetyczek. Lista składników nie jest długa, ale dość zaskakująca. Znajduje się na niej między innymi siemię lniane, masło orzechowe, szpinak i komosa ryżowa. Napój jest bardzo prosty w przygotowaniu. Poradzicie sobie z tym zadaniem, nawet nie mając dużego doświadczenia w kuchni.

Wiosenny koktajl z przepisu Pauliny Ihnatowicz

Paulina Ihnatowicz to dietetyk kliniczny z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, propagując wiedzę na temat zbilansowanego odżywiania i zdrowego stylu życia. Chętnie dzieli się ze swoimi obserwatorami różnymi przepisami. Niedawno udostępniła recepturę na zielony, iście wiosenny koktajl, który pomaga zniwelować zmęczenie. Ma też wiele innych cennych właściwości. Zobaczcie, jak go zrobić.

Przepis: Zielony koktajl Ten napój doda energii i nasyci. Z powodzeniem może zastąpić drugie śniadanie lub podwieczorek. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 2 Składniki 75 g kiwi

10 g zmielonego siemienia lnianego

10 g pestek dyni

20 g komosy ryżowej (quinoi)

20 g szpinaku

1 pęczek natki pietruszki

12 g masła orzechowego

40 g banana

250 ml wody Sposób przygotowania Szykowanie składnikówWsypcie quinoę do garnka i zalejcie ją szklanką wrzącej wody. Gotujcie komosę ryżową na małym ogniu pod przykryciem przez ok. 12-15 minut, aż woda zostanie wchłonięta, a ziarno będzie miękkie i puszyste. Zdejmijcie garnek z palnika. Obierzcie kiwi i banana ze skórki. Pokrójcie owoce na mniejsze części. Umyjcie szpinak i natkę pietruszki. Robienie koktajluWrzućcie ugotowaną komosę ryżową do blendera razem z pozostałymi składnikami. Zmiksujcie całość na gładką masę. Podawanie napojuPrzelejcie koktajl do wysokich szklanek. Możecie go udekorować wedle uznania.

Jakie właściwości ma wiosenny koktajl?

Napój dostarcza sporych ilości błonnika. To włókno pokarmowe ważne dla prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego. Nie ulega strawieniu. Ma zdolność do pochłaniania wody. Pod jej wpływem pęcznieje i zwiększa swoją objętość. W efekcie wypełnia żołądek i przedłuża uczucie sytości po posiłku. Jednocześnie drażni ściany jelit. Te zaczynają intensywniej pracować. Dzięki temu metabolizm przyspiesza, co ma duże znaczenie dla osób, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy.

Koktajl zawiera też żelazo. Dlatego powinny po niego sięgać nie tylko osoby na diecie redukcyjnej, ale także te zmagające się z anemią. Szacuje się, że problem niedokrwistości może dotyczyć nawet 25 procent populacji na świecie (częściej kobiet i dzieci niż mężczyzn). Napój pomoże uzupełnić niedobry tego mikroelementu. Warto pić go przynajmniej 2-3 razy w tygodniu. Oczywiście należy zadbać też o inne elementy diety.

