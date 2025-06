Ten koktajl na płaski brzuch poleca dietetyczka: „Ulubieniec moich pacjentów”. Zrobisz go w 5 minut

Szybkie przekąski kojarzą się zwykle ze sklepowym, wysokoprzetworzonym jedzeniem. Świetną „przegryzką” może być jednak też koktajl. Choć wygląda niepozornie, to potrafi zahamować głód na długo i wspomóc zrzucanie nadprogramowych kilogramów. Kluczem do stworzenia takiego napoju jest dobór odpowiednich składników. Jakie połączenia produktów sprawdzą się najlepiej? Dietetyczka Michalina Mróz ma swój sprawdzony „zestaw”. To – jak sama przyznaje – ulubieniec jej pacjentów. Trudno się temu dziwić, bo nie dość, że świetnie smakuje, to jeszcze wykazuje się dużą skutecznością w walce z „boczkami”. Sprawdź, w czym dokładnie tkwi jego sekret.

Jak przygotować koktajl na płaski brzuch?

Koktajl polecany przez dietetyczkę to kompozycja złożona zaledwie z pięciu tanich i łatwodostępnych produktów. W jego składzie znajdziemy jednak wszystko, czego potrzeba, by stworzyć pełnowartościowy posiłek – białko, „zdrowe” tłuszcze, węglowodany, a także minerały i witaminy. Dzięki temu napój zapewnia uczucie sytości na długo. Warto podkreślić, że jego przygotowanie nie zajmuje wiele czasu. Wystarczy wrzucić wszystko do blendera i zmiksować. Możesz śmiało zrobić to rano przed wyjściem z domu i zabrać gotową przekąskę do pracy, szkoły lub na uczelnię.

Przepis: Koktajl na płaski brzuch Syci, dodaje energii i świetnie smakuje. Zrobisz go w kilka minut. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 335 Składniki 330 ml skyru pitnego

60 ml mleka

60 g banana

70 g owoców jagodowych

10 g nasion chia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj, obierz i pokrój banana na mniejsze kawałki. Najlepiej sprawdzi się mniej dojrzały owoc. Łączenie składnikówWlej skyr i mleko do blendera. Dodaj owoce i nasiona chia. Zmiksuj wszystko na gładką masę. Podawanie napojuPrzelej koktajl do szklanki i udekoruj wedle uznania, na przykład granolą.

Rada: Zamiast mleka możesz użyć napoju owsianego, a nasiona chia zastąpić siemieniem lnianym.

Jak koktajl od dietetyczki działa na organizm?

Ten koktajl ma wiele cennych właściwości. Zawdzięcza je między innymi nasionom szałwii hiszpańskiej (chia) i owocom jagodowym, które mają wysoki antyoksydacyjny potencjał. Zwalczają wolne rodniki, opóźniają procesy starzenia i łagodzą stany zapalne tkanek. Tym samym pośrednio zmniejszają ryzyko rozwoju wielu niebezpiecznych chorób, takich jak między innymi miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, zawał serca czy udar mózgu. W dodatku są również źródłem błonnika, który zaspokaja głód, usprawnia pracę przewodu pokarmowego i reguluje rytm wypróżnień. Wspiera również wzrost pożytecznych bakterii w jelitach i może odegrać ważną rolę w profilaktyce schorzeń o podłożu nowotworowym, na przykład raka jelita grubego.

Pozytywne działanie koktajlu to również zasługa skyru, który jest źródłem łatwoprzyswajalnego białka. Ten makroskładnik wpływa na termogenezę. Zwiększa ilość ciepła wytwarzanego przez organizm, co przekłada się na szybsze spalanie kalorii i siłą rzeczy ułatwia zrzucanie nadprogramowych kilogramów. Picie tego napoju – jak podkreśla dietetyczka Michalina Mróz – pomaga także w ustabilizowaniu stężenia glukozy we krwi. W rezultacie zapobiega nagłym napadom głodu.

