Takiej wersji białej kiełbasy na Wielkanoc nie jedliście. Szybka zapiekanka palce lizać! Polecam sprawdzony przeze mnie przepis

Biała kiełbasa to klasyka na wielkanocnym stole. Oczywiście moja rodzina też się nią zajada. W tym roku postanowiłam jednak przygotować z niej coś innego niż tylko kiełbasę gotowaną, pieczoną lub jako dodatek do wielkanocnego żurku. Wpadłam na pomysł, by zrobić z niej szybką zapiekankę. Przepis, który proponuję, łączy w sobie klasyczny smak białej kiełbasy z nutą słodyczy i kwasowości jabłek oraz charakterystycznym, lekko pikantnym smakiem pora. Kiełbasa wychodzi soczysta i aromatyczna.

Jak zrobisz szybką i obłędnie pyszną zapiekankę z białą kiełbasą?

Zanim przystąpicie do robienia zapiekanki, zapoznajcie się ze wskazówkami:

Chcąc wykorzystać surową białą kiełbasę, pamiętajcie, by najpierw ją sparzyć; w tym celu wystarczy, że włożysz kiełbasę do zimnej wody i stopniowo podgrzejesz w temperaturze około 80-90 stopni, do momentu jej zaparzenia – kiełbasa stanie się szarobiała.

Do dania najlepiej wykorzystać jabłka odmiany słodko-kwaśnej.

Jeśli lubicie smak i aromat czosnku, możecie do sosu wcisnąć dwa ząbki tego warzywa.

Zapiekanka elegancko się prezentuje, jeśli robiona jest w kokilkach, ale jak najbardziej danie możecie zrobić w jednym dużym naczyniu żaroodpornym.

Opcjonalnie na wierzch zapiekanki możecie posypać 100 gramów tartego sera żółtego. Wówczas na 5 minut przed końcem pieczenia posypcie zapiekanką startym serem.

Przed podaniem dania możecie posypać je ulubioną zieleniną – natką pietruszki, szczypiorkiem, koperkiem lub cebulką dymką.

Przepis: Zapiekanka z białą kiełbasą Szybka zapiekanka z plastrami białej kiełbasy to ciekawa propozycja na wielkanocny obiad lub kolację. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 25 min. Liczba porcji 4 Składniki 500 g białej kiełbasy

2 jabłka

1 por Na sos: 200 ml śmietanki 30%

1 łyżeczka musztardy

2 łyżki oleju roślinnego

1 łyżeczka majeranku

sól

pieprz Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówSparzoną białą kiełbasę obierzcie ze skóry i pokrójcie w plasterki o grubości około 1 cm. Jabłka umyjcie, usuńcie z nich gniazda nasienne (opcjonalnie możecie je obrać) i pokrójcie w plasterki . Pora dokładnie umyjcie, przekrójcie wzdłuż na pół, a następnie pokrójcie w półksiężyce. Smażenie i duszenieNa patelni rozgrzejcie olej, dodajcie plasterki białej kiełbasy i smażcie na średnim ogniu, aż ich kolor będzie lekko złoty z obu stron. Następnie zdejmijcie kiełbasę z patelni i odłóżcie do miski. Na tej samej patelni podsmażcie kawałki pora. Róbcie to na małym ogniu lub małej mocy palnika, aż warzywo stanie się miękkie. Możecie dodać trochę wody, aby uniknąć przypalenia. Następnie dodajcie na patelnię jabłka i duście wszystko razem przez około 5 minut. Jabłka powinny być miękkie, ale nie rozpadające się. Przygotowanie sosuW miseczce wymieszajcie śmietankę z musztardą, majerankiem, solą i pieprzem. Łączenie składnikówW żaroodpornym naczyniu ułóż warstwę białej kiełbasy, na to rozłóż warstwę duszonych porów i jabłek. Całość zalej przygotowanym wcześniej sosem śmietankowym. PieczenieZapiekankę piecz w piekarniku rozgrzanym do 180°C przez około 20-25 minut.

Zapiekankę z białą kiełbasą podawaj gorącą, najlepiej z pieczywem i lekką sałatką ze świeżych warzyw. Oczywiście danie to komponuje się również z królową wśród wielkanocnych sałatek – sałatką jarzynową.

