Dietetyk mówi, ile jajek podczas Wielkanocy mogą zjeść osoby z podwyższonym cholesterolem

W Polsce tradycją podczas świąt wielkanocnych jest zasiadanie za stołem i delektowanie się pysznymi potrawami. Nie po wszystkie z nich powinny jednak sięgać osoby ze zbyt wysokim cholesterolem. Podwyższony cholesterol stanowi czynnik ryzyka dla groźnych chorób układu krążenia, zwiększa możliwość wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu. Niezwykle ważna w tym przypadku jest odpowiednia dieta, której należy przestrzegać także podczas Wielkanocy. Jakich potraw trzeba więc unikać w czasie świąt wielkanocnych w takiej sytuacji? Tę kwestię wyjaśnia w rozmowie z „Wprost” Dominika Hatala, dietetyk kliniczny. Specjalistka prowadzi również profil instagramowy Dietetyk Powszechny, gdzie przekonuje, że zdrowa dieta jest możliwa bez wyrzeczeń.

Czy jajka podnoszą cholesterol i kto powinien ich unikać?

Podczas Wielkanocy to jajka odgrywają najważniejszą rolę na świątecznym stole. Przygotowuje się je na różne sposoby – ugotowane na twardo są dodatkiem do żurku lub barszczu białego, serwuje się je też z majonezem lub sosem chrzanowym, a także wykorzystuje do różnego rodzaju sałatek. Pojawia się jednak pytanie, czy jajka podnoszą cholesterol i kto powinien unikać ich jedzenia podczas Wielkanocy? Wątpliwości w tej kwestii rozwiewa dietetyk:

Jajka są źródłem cholesterolu, ponieważ zawierają żółtko, które jest bogate w cholesterol. Jednakże badania sugerują, że spożywanie jajek niekoniecznie prowadzi bezpośrednio do wzrostu poziomu cholesterolu we krwi u większości ludzi. Cholesterol zawarty w jajkach może mieć niewielki wpływ na poziom cholesterolu u zdrowych osób, zwłaszcza jeśli jajka są spożywane w umiarkowanych ilościach jako część zrównoważonej diety – tłumaczy.

Okazuje się, że na ilość zjadanych jajek powinny uważać nie tylko osoby z podwyższonym cholesterolem, ale też z innymi chorobami: „Na ilość jajek w swojej diecie powinny uważać przede wszystkim osoby z wysokim poziomem cholesterolu, z chorobowymi sercowo-naczyniowymi oraz osoby z cukrzycą. Dla tej grupy osób zaleca się ograniczenie spożycia jaj do 3 sztuk tygodniowo” – mówi dietetyk Dominika Hatala.

Czego nie powinny jeść osoby z wysokim cholesterolem podczas Wielkanocy?

Wielkanoc jest czasem świętowania w gronie rodziny. Na stole pojawia się mnóstwo pysznych dań. Jednak w tym czasie nie można również zapominać o swoim zdrowiu. Jedzenia jakich potraw powinny unikać osoby z wysokim cholesterolem podczas świąt wielkanocnych? Na to pytanie odpowiada dietetyk, wymieniając produkty, po które takie osoby nie powinny sięgać:

Osoby z wysokim poziomem cholesterolu powinny unikać spożywania potraw bogatych w tłuszcze nasycone. Mowa tutaj o produktach takich jak nadmierna ilość jajek, kiełbasy i inne wędliny, ciasta i desery bogate w tłuszcze, sosy i marynaty na bazie śmietany i/lub majonezu. Osoby te powinny także ograniczać spożycie soli, ponieważ może zwiększać ryzyko nadciśnienia i chorób serca – mówi dietetyk Dominika Hatala.

Ekspertka tłumaczy również, co zamiast tego powinno się znaleźć na wielkanocnym stole w przypadku osób z wysokim cholesterolem: „Dla osób z wysokim poziomem cholesterolu zaleca się ograniczenie spożycia tych potraw i skupienie się na zdrowszych alternatywach, takich jak dania oparte na warzywach, chudej białej rybie, indyku, warzywach strączkowych, a także świeże owoce i sałatki. Warto również wybierać przygotowywanie potraw metodą pieczenia, gotowania na parze lub grillowania zamiast smażenia na głębokim tłuszczu” – tłumaczy. Sprawdźcie też, jaka dieta skutecznie obniża cholesterol – naukowcy nie mają co do tego żadnych wątpliwości.

