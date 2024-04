Te kotlety to mój pomysł na szybki i prosty obiad. Składnikiem nr 1 wcale nie jest mięso

Sekretem moich kotletów jest połączenie kaszy gryczanej, podsmażonych pieczarek i sera feta. Te trzy składniki tworzą niezwykle udane trio i sprawiają, że nawet zwykły codzienny obiad urasta do rangi prawdziwej uczty. Co ważne, jej przygotowanie nie wymaga wiele czasu ani wysiłku. Kotleciki robi się bardzo szybko. Wystarczy pół godziny i przysmak wjeżdża na stół, a zachwytom nie ma końca. Możecie nam wierzyć na słowo.

Jak zrobić kotlety gryczane z fetą?

Wystarczy połączyć ugotowaną kaszę gryczaną z fetą, podsmażanymi pieczarkami, czosnkiem, pietruszką, jajkiem i przyprawami, a potem uformować kotleciki i je usmażyć. Cały proces zajmie ci nie więcej niż pół godziny. Jeśli chcesz go przyspieszyć, podszykuj część składników wieczorem lub poprzedniego dnia. Wcześniej możesz ugotować kaszę i schować ją do lodówki. Nic nie stoi na przeszkodzie, by z wyprzedzeniem podsmażyć też pieczarki. Pamiętaj, jednak, by nie wkładać ich do lodówki, gdy są jeszcze gorące. Poczekaj aż ostygną i przełóż je do szczelnie zamykanego pojemnika, a ten wsadź do lodówki. Nie zapomnij o jeszcze jednej ważnej kwestii – zarówno pieczarki, jak i kaszę musisz zużyć w ciągu maksymalnie 3 dni.

Przepis: Kotlety gryczane z fetą To wegetariańska wersja mielonych. Nie mają ani grama mięsa, ale smakują obłędnie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 6 Składniki 250 g kaszy gryczanej

400 g pieczarek

100 g fety

1 jajko

2 ząbki czosnku

1 pęczek pietruszki

sól

pieprz

bułka tarta do obtoczenia kotletów

olej do smażenia Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówUgotuj kaszę gryczaną. Oczyść, pokrój i podduś pieczarki na łyżce oleju. Przeciśnij ząbki czosnku przez praskę. Posiekaj natkę pietruszki. Łączenie składnikówPołącz kaszę gryczaną z pokruszoną fetą, jajkiem, pietruszką i innymi składnikami. Dobraw całość solą i pieprzem, a potem dokładnie wszystko wymieszaj. Uformuj kotlety i obtocz je w bułce tartej. Smażenie kotletówSmaż kotlety około 2-3 minuty z każdej strony. Wykładaj je na ręcznik papierowy, by odsączyć je z nadmiaru tłuszczu.

Z czym podawać kotlety gryczane?

Kotlety gryczane możesz serwować z różnymi dodatkami. Będą się świetnie komponować z miksem sałat, rozmaitymi surówkami dresingami na przykład domowym sosem pomidorowym, koperkowym czy pieczarkowym. Wybór zależy od indywidualnych preferencji smakowych. W każdym wydaniu zaprezentują się znakomicie.

