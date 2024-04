Duszona młoda kapusta może być o niebo smaczniejsza. Moja babcia zawsze przypomina o 1 zasadzie

Duszona młoda kapusta to klasyczne danie, które jest serwowane od wielu lat, więc większość z was z pewnością pamięta je z czasów swojego dzieciństwa. Ten przysmak jest doskonałym dodatkiem do obiadu, niektórzy też lubią jeść ją „solo”, idealnie doprawioną i z różnymi dodatkami, na przykład kawałkami boczku. W moich wspomnieniach taka kapustka najlepiej smakowała zawsze u mojej babci. Po latach dowiedziałam się, dlaczego tak było i jakich kulinarnych sztuczek używała, by zachwycić tą potrawą całą rodzinę.

Co zrobić, żeby duszona młoda kapusta nie była gorzkawa?

Choć przygotowanie podduszonej młodej kapusty wydaje się czymś szalenie prostym, bo wystarczy ją poszatkować, a później po prostu dusić na wolnym ogniu, to w rzeczywistości jest to jednak nieco bardziej skomplikowane. Zanim jeszcze wrzucicie kapustę na patelnię – zwróćcie uwagę na jedną rzecz podczas krojenia. Chodzi o to, by wyciąć z niej głąb – w ten sposób unikniecie gorzkiego posmaku, który może się pojawić już po jej przyrządzeniu. Najpierw wiec zdejmijcie dziurawe i pożółkłe liście z tego warzywa (zostawcie tylko te zdrowe), a następnie przekrójcie na pół. I znowu – każdą połówkę przekrójcie na kolejną połówkę, by powstały ćwiartki. Wytnijcie twardy głąb, prowadząc nóż delikatnie pod kątem. Później poszatkujcie kapustę tak, jak robicie to zazwyczaj.

Patenty na pyszną podduszoną młodą kapustę

Duszenie młodej kapusty to klasyczny sposób przygotowania tego warzywa, który wydobywa jej delikatny smak i aromat – staje się wtedy cudownie miękka i soczysta. Przyrządzając młodą kapustę w ten sposób nie zapomnijcie też o jej odpowiednim doprawieniu – solą, pieprzem, zielem angielskim i liściem laurowym. Jeśli chcecie, żeby smakowała jeszcze lepiej – koniecznie dorzućcie do niej skwarki. Możecie użyć też smażonej kiełbasy. Elementem, który nada naprawdę wspaniałego smaku całej potrawie, jest koperek. Ważne jest również, by podczas duszenia dodać do niej szklankę bulionu (to proporcja na dwie główki młodej kapusty). W ten sposób całe danie będzie jeszcze bardziej aromatyczne. Na końcu dodajcie łyżkę masła, a kapustka będzie wtedy dosłownie rozpływać się w ustach.

Jak urozmaicić duszoną młodą kapustę?

Nie bójcie się eksperymentować, przygotowując to danie. Do takiej kapustki warto dodać biały pieprz – nada całości delikatnej cytrusowo-korzennej nuty. Możecie dorzucić też tymianek lub pieprz cytrynowy. Ciekawym pomysłem na urozmaicenie tego dania jest dodanie cebuli cukrowej, dzięki czemu całość będzie w naturalny sposób słodsza (ale smak cebuli nie będzie tak intensywny jak w przypadku klasycznej żółtej). Jeśli z kolei chcecie, żeby wasza kapusta podczas duszenia nabrała koloru i bardziej intensywnego smaku – dodajcie 1 łyżkę koncentratu pomidorowego lub dwie łyżki passaty. Koniecznie sprawdźcie też, dlaczego warto jeść młodą kapustę.

