To ciasto z rabarbarem piekę przez całą wiosnę. Stosuję patent, dzięki któremu zawsze się udaje

Ciasto z rabarbarem to pyszna i kusząca kombinacja kwaśnego rabarbaru z delikatnym, słodkim ciastem. Jest to doskonały, wiosenny dodatek na przykład do kawy. Oprócz wyjątkowego smaku, wypiek ten ma również piękny wygląd, dzięki intensywnie różowym kawałkom rabarbaru, które wybijają się na tle jasnego ciasta. Co więcej, taki deser jest też świetnym sposobem na wykorzystanie sezonowych skarbów z ogrodu lub lokalnego rynku.

Jak zrobić pyszne ciasto z rabarbarem?

Jest wielu miłośników ciasta z rabarbarem – nic dziwnego, dla licznego grona osób to właśnie ten wypiek jest smakiem wiosny. Przepis jest prosty, a ciasto przygotujecie w naprawdę krótkim czasie. Pamiętajcie, żeby wszystkie składniki, których będziecie używać, były w temperaturze pokojowej. Patentem na to, by ciasto z rabarbarem wyszło niesamowicie smaczne, kremowe i dosłownie rozpływało się w ustach, jest dodanie do niego jogurtu naturalnego. Wypiek będzie też lżejszy i pulchniejszy. Gwarantujemy, że będzie się nim zajadać cała rodzina.

Przepis: Ciasto z rabarbarem To ciasto jest przepyszne i naprawdę dziecinnie proste w przygotowaniu Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 45 min. Liczba porcji 6 Składniki 180 g drobnego cukru do wypieków

8 g cukru wanilinowego

250 g mąki pszennej

125 g jogurtu greckiego lub naturalnego

125 g masła (powinno być roztopione i lekko przestudzone)

2 duże jajka

2 łyżeczki proszku do pieczenia

500 g rabarbaru Sposób przygotowania Mieszanie składnikówUmieśćcie w naczyniu jogurt, masło, jajka, oba cukry, a następnie całość porządnie wymieszajcie (tak, by połączyły się ze sobą wszystkie składniki). Dodajcie do tego przesianą mąkę pszenną i proszek do pieczenia. Całość ponownie wymieszajcie. Przekładanie masyMasę wylejcie do formy o średnicy 25 cm (wcześniej wyłóżcie ją papierem do pieczenia). Na wierzchu masy połóżcie rabarbar pokrojony na kawałki o długości około 2 cm. Pieczenie ciastaPieczcie ciasto temperaturze 170º C przez około 45 minut lub do tzw. suchego patyczka.

Jak podawać ciasto z rabarbarem? Ciekawe pomysły

Ciasto z rabarbarem możecie podawać na przeróżne sposoby. Ciekawą opcją jest zaserwowanie go na ciepło w połączeniu z zimnymi lodami waniliowymi – stworzycie w ten sposób niezwykle smakowitą kombinację, dzięki której wasze kubki smakowe dosłownie oszaleją. Warto postawić też na bitą śmietanę – ten delikatny dodatek doskonale komponuje się z kwaśnymi nutami rabarbaru, nadając świeżości i lekkości.

Już upieczone ciasto możecie przyozdobić też innymi świeżymi owocami – truskawki, maliny lub jagody doskonale uzupełniają smak ciasta z rabarbarem, dodając mu dodatkowej słodyczy i soczystości. Czasami jednak najlepszym sposobem na podanie tego wypieku jest po prostu zaserwowanie go „solo”, by móc skoncentrować się na jego wyjątkowym smaku, ale też teksturze. Ciasto rabarbarowe możecie też posypać kruszonką lub klasycznie – cukrem pudrem. Sprawdźcie także, dlaczego warto sięgać po rabarbar i zajadać się nim, gdy jest sezon na to warzywo.

