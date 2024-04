Ten fit budyń pomaga w odchudzaniu, cały jego sekret tkwi w 1 składniku. Wcinam i nie tyję

Budyń to przekąska, którą wielu z nas uwielbia się zajadać. Taki gotowy przysmak z torebek jest jednak nie tylko kaloryczny, ale też niezdrowy. Możecie samodzielnie przygotować w domu pyszny budyń, który dodatkowo nie pójdzie w boczki. Jest więc to idealna opcja dla osób walczących z nadprogramowymi kilogramami. I choć już sama nazwa – budyń dietetyczny – może budzić kontrowersje, a część z was będzie się zastanawiać, czy coś takiego w ogóle istnieje, to okazuje się, że tak – budyń też może być niskokaloryczny. Koniecznie spróbujcie przyrządzić taką fit słodycz.

Jak zrobić budyń dietetyczny?

Kreatywność w kuchni może przerodzić się w pyszne i zdrowe desery, poprzez wykorzystanie naturalnych składników i alternatywy dla cukru. Tradycyjne budynie są dość kaloryczne – zawierają przede wszystkim sporą ilość cukru. Żeby przyrządzić pyszny, dietetyczny budyń, wystarczy, że skorzystacie z dobrodziejstw naturalnych składników, które same w sobie mają działanie odchudzające – mowa o nasionach chia. Tradycyjny cukier zastąpcie zdrowszymi słodzikami – ksylitolem i miodem. Z kolei smak całości dopełnią daktyle i cynamon.

Przepis: Dietetyczny budyń Ten budyń jest nie tylko pyszny, ale też pomoże wam zgubić niechciane kilogramy Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 2 Składniki 300ml mleka 2% lub napoju roślinnego

5 suszonych daktyli

2 łyżki kakao naturalnego

3 łyżki nasion chia

kilka kropel ekstraktu waniliowego

szczypta cynamonu Sposób przygotowania Łączenie składnikówNajpierw połączcie nasiona chia z mlekiem oraz posiekanymi daktylami, a następnie odstawcie całość na kilkanaście minut. W tym czasie mieszajcie budyń kilka razy, by nasiona nie stworzyły grudek. Chłodzenie budyniuBudyń wstawcie do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Blendowanie masyPóźniej dodajcie pozostałe składniki i dokładnie zblendujcie masę, aż będzie miała jednolitą konsystencję.

Jakich dodatków użyć do fit budyniu?

O ostatecznym efekcie budyniu oraz jego kaloryczności decyduje też to, jakie dodatki wrzucicie do niego na sam koniec. Jeśli polejcie go obficie czekoladą lub wybierzecie słodkie sosy owocowe, które są kaloryczne, to budyń nie będzie już taki fit. Musicie więc również na to zwracać uwagę. Przygotowując taki dietetyczny budyń, najlepiej postawcie na orzechy, pestki, a także nasiona. W ten sposób sprawicie, że te dodatki będą małym „bonusem” wartości odżywczych dla waszego organizmu. Jeśli czekolada jest dla was obowiązkowym elementem deseru – postawcie na tę gorzką. Z kolei sosy możecie przygotować samodzielnie na bazie świeżych owoców.

Doskonałą bazą, ale też wykończeniem dietetycznych deserów jest jogurt naturalny. Cudownej świeżości całości dodadzą też wasze ulubione świeże owoce. Koniecznie skorzystajcie również z przepisu na dietetyczny deser czekoladowy lub fit panna cottę.

