Ta szybka zupa smakuje jak z najlepszej restauracji. Jej zrobienie jest banalnie proste i tanie

Zupy krem to niezawodny sposób na pyszny, pożywny i przede wszystkim szybki obiad. Dodatkowo są one łatwe w przygotowaniu i mogą być zrobione z różnych składników, co daje wiele możliwość kulinarnych eksperymentów. To doskonały sposób na zaspokojenie głodu i dostarczenie organizmowi potrzebnych składników odżywczych. Co więcej, można je wzbogacić o różnego rodzaju ziarna, dzięki którym struktura i smak zupy staną się jeszcze ciekawsze. Takie zupy często serwowane są w drogich restauracjach, jednak bez trudu zrobicie je też samodzielnie w domu. Ogromnym plusem takich potraw jest to, że można w nich „przemycić” niemal wszystko, dlatego idealnie sprawdzą się, jeśli macie w domu dzieci, które nie przepadają za warzywami.

Jak zrobić szybką zupę krem z batatów i kukurydzy? Prosty przepis

Głównymi składnikami tej zupy są bataty i kukurydza, jednak na tym nie koniec. Warzywami, które dodaje się do niej, jest również marchewka i cebula. Niebagatelną rolę odgrywają też przyprawy – polecamy pieprz i słodką paprykę, jednak w tej kwestii możecie odrobinę zaszaleć i dodać te, które po prostu lubicie najbardziej.

Przepis: Zupa krem z batatów i kukurydzy Ta zupa jest naprawdę pyszna, a do tego bardzo zdrowa Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki czerwona cebula

2 marchewki

puszka kukurydzy

pieprz, słodka papryka

łyżka oliwy lub oleju

3 bataty Sposób przygotowania KrojenieNajpierw pokrójcie cebulę, bataty i marchewki, a następnie podsmażcie je na oleju. Później całość zalejcie około 4 szklankami bulionu lub wody i dodajcie kukurydzę. GotowanieCałość gotujcie przez około 15 minut, a następnie zblendujcie. PodawanieZupę możecie podać ze swoimi ulubionymi dodatkami, na przykład parmezanem, grzankami czy pestkami dyni.

Możecie przygotować również zdrową zupę krem z buraka. Sprawdźcie także, jak zagęścić taką zupę krem – sprawdzone sposoby sprawią, że zrobicie to bez trudu.

Jakie dodatki pasują do zupy krem?

Zupy krem można serwować w naprawdę piękny i oryginalny sposób. Możecie podawać je z różnorodnymi dodatkami, dobrze sprawdzą się na przykład świeże zioła takie jak szczypiorek, natka pietruszki czy koperek – doskonale komponują się z gładką konsystencją zupy, nadając jej świeżości i aromatu. Niektórzy lubią też dodawać odrobinę śmietany, jogurtu greckiego lub oliwy z oliwek, by uzyskać jeszcze bardziej kremowy i delikatny smak.

To jednak nie koniec, warto dorzucić również grzanki lub groszek ptysiowy. Doskonale sprawdzą się też różne nasiona, na przykład słonecznik, dynia, czarnuszka, ale także pistacje lub posiekane orzechy włoskie. Oczywiście musicie odpowiednio wyważyć, do jakich konkretnie zup będą pasować takie dodatki. Ciekawym pomysłem jest też dodanie chipsa warzywnego lub zrobionego z boczku – potrawa będzie wtedy prezentować się naprawdę doskonale. Jeśli macie ochotę na więcej kulinarnych eksperymentów – możecie ozdobić zupę plasterkiem pieczonej gruszki i ciecierzycą.

