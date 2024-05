Jak ekspresowo ugotować ziemniaki? Odkąd stosuję ten prosty trik, są gotowe w 10 minut

Ziemniaki to jeden z podstawowych składników kuchni polskiej. Można wykorzystać je na przeróżne sposoby – od przygotowania purée po chrupiące frytki czy delikatne placki ziemniaczane. Są też doskonałym składnikiem sałatek. Zazwyczaj do niedzielnego obiadu podajemy je w bardzo klasycznej formie, czyli po prostu ugotowane w osolonej wodzie. Niestety, jest to proces, który wymaga czekania. Mamy jednak sprytny patent, by ekspresowo ugotować ziemniaki – będziecie mogli zaserwować obiad znacznie wcześniej niż zwykle.

Jak ekspresowo ugotować ziemniaki?

Czas gotowania ziemniaków wiele osób może zniechęcać do ich przygotowywania. Okazuje się jednak, że można to zrobić znacznie szybciej, wykorzystując jeden, prosty patent. Wtedy ziemniaki ugotujcie nawet w 10 minut. Co dokładnie należy zrobić? Wystarczy, że pokroicie ziemniaki na bardzo małe kawałeczki. Nie wrzucajcie ich jednak do zimnej wody w garnku, tak jak robi się to zwykle. Gdy włożycie cząstki ziemniaków do garnka – zalejcie je wtedy wrzątkiem. Pamiętajcie też, by przykryć garnek z gotującymi się ziemniakami pokrywką. Warto wiedzieć, jak prawidłowo gotować ziemniaki.

Jeżeli chcecie przyspieszyć gotowanie ziemniaków, to możecie wykorzystać też inną kuchenną sztuczkę. Dzięki niej ziemniaki nie tylko ugotują się szybciej, ale będą też lepiej smakować. Musicie dodać do wody łyżkę tłuszczu – najlepiej masła (może być również margaryna). Ziemniaki w ten sposób będą gotowe w błyskawicznym tempie, ale także nabiorą delikatności i maślanego posmaku. Pamiętajcie też, by sól dosypywać dopiero pod koniec gotowania – jeśli zrobicie to wcześniej, to spowolnicie tym dodatkiem cały proces gotowania. Sprawdźcie też, co zrobić, żeby ziemniaki nie rozpadły się podczas gotowania.

Inny sposób na błyskawiczne przygotowanie ziemniaków

Kolejnym trikiem, który sprawi, że to popularne warzywo podawane do obiadu, będzie gotowe znacznie wcześniej, jest przygotowanie ziemniaków w mikrofalówce. Taki sposób przyrządzenia ziemniaków można właściwie nazwać pieczeniem, ponieważ nie używa się do tego wody. Ziemniaki trzeba pokroić na kawałki – jeśli jednak chcecie zrobić je w całości, to nakłujcie je wcześniej widelcem. Umieśćcie je w naczyniu, a następnie włóżcie do mikrofalówki, ustawiając jej maksymalną moc. Ziemniaki wyjmijcie z urządzenia po około 6-10 minutach (możecie sprawdzać na bieżąco, czy są już odpowiednie do zjedzenia). Nie można jednak zapominać o tym, że ten sposób sprawdzi się, gdy chcecie przygotować niewielką ilość ziemniaków, jednak nie będzie on odpowiedni, gdy szykujecie obiad dla całej rodziny.

