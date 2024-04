Ten makaron zrobisz w 15 minut. Poznaj przepis na ekspresowy obiad z 5 składników

Mac and cheese to nic innego jak makaron z serem. Smakuje obłędnie, a w dodatku robi się go bardzo szybko. Wystarczy odpowiednio rozplanować poszczególne prace. Jeśli wszystko dobrze zorganizujesz, w 15 minut przygotujesz pyszny, sycący obiad, nie obciążając przy tym domowego budżetu. Składniki potrzebne do zrobienia tego amerykańskiego klasyka są tanie i łatwo dostępne. Znajdziesz je w każdym sklepie spożywczym.

Jak zrobić makaron z serem w amerykańskim wydaniu?

Przepis na to danie jest banalnie prosty. Nie wymaga dużego wysiłku ani żadnych dodatków. Samo w sobie jest naprawdę pyszne. Jeśli jednak chcesz je jakoś urozmaicić, sięgnij po szczypiorek albo podsmażony boczek. Możesz też wybrać zwykłą szynkę. Wszystko zależy od tego, co najbardziej lubisz.

Przepis: Mac and cheese Makaron z serem w amerykańskim stylu Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Amerykańska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Składniki 200 g makaronu typu kolanka

Na sos

25 g masła

45 g mąki

200 ml mleka

150 g sera cheddar

pieprz Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówZetrzyj ser na tarce o dużych oczkach. Ugotuj makaron zgodnie z przepisem na opakowaniu. Robienie sosuW czasie, gdy makaron się gotuje zrób sos. Na patelni rozpuść masło, dodaj mąkę i dokładnie wszystko wymieszaj, by zlikwidować grudki. Następnie wlej na patelnię mleko cały czas mieszając. Do sosu dodaj starty ser, całość dopraw pieprzem i wymieszaj. Łączenie składnikówNa koniec wrzuć na patelnię odcedzony makaron i dokładnie wszystko wymieszaj, by cały pokrył się sosem.

Wskazówka: Mac and cheese możesz również przygotować w piekarniku. Wystarczy, że połączysz makaron z sosem, przełożysz danie do naczynia żaroodpornego i wsadzisz je do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 10-15 minut (grzanie góra-dół). Przed umieszczeniem makaronu w piekarniku, posyp go startym serem. Dzięki temu na wierzchu powstanie chrupiąca skórka. Pamiętaj jednak, że zapiekanie wydłuży czas przygotowywania mac and cheese.

Rada: Do przygotowania tego dania możesz wykorzystać też makaron muszelki lub penne. Jeśli nie masz pod ręką sera cheddar, sięgnij po goudę lub parmezan.

Inne pomysły na szybki obiad z makaronem

Jeśli nie masz zbyt wiele czasu i zależy ci na przygotowaniu pożywnego, a zarazem szybkiego obiadu, możesz sięgnąć też po inne przepisy z makaronem w roli głównej, na przykład penne ze szpinakiem. Nie musisz się obawiać, że tego typu dania szybko pójdą ci w boczki. Kluczem jest przygotowanie makaronu w odpowiedni sposób. Najlepiej, by był al dente, czyli lekko twardawy. Powinien stawiać lekki opór podczas gryzienia. Taki makaron nasyci na dłużej i nie spowoduje nagłych wahań stężenia glukozy we krwi.

