Młoda kapusta zrobiona z przepisu babci znika z talerzy w mig. Oprócz boczku dodaję też ten owoc

Kapusta to prawdziwy skarb kulinarny, można przygotować ją na wiele pysznych sposobów. Od tradycyjnych potraw takich jak na przykład bigos czy gołąbki po te bardziej nowoczesne i wyszukane. Z kolei zasmażana kapusta to jeden z najsmaczniejszych dodatków do tradycyjnych obiadów – idealnie komponuje się na przykład z kotletem schabowy. Warto postawić na odrobinę urozmaicenie i przygotować ją nieco inaczej niż zawsze.

Jak zrobić zasmażaną kapustę z boczkiem i jabłkiem?

Zazwyczaj do zasmażanej kapustki dodaje się boczek – jest to klasyczna wersja tej potrawy. Warto jednak dorzucić jeszcze jeden składnik, który sprawi, że danie to będzie smakować o niebo lepiej. Zasmażana kapusta z jabłkiem to pyszna i aromatyczna potrawa, która łączy w sobie delikatność kapusty z wyrazistym smakiem jabłka. Ta kombinacja tworzy naprawdę doskonałe połączenie smaków.

Przepis: Zasmażana kapusta z jabłkiem Jabłka sprawią, że tak przygotowana kapusta jest dużo smaczniejsza. Koniecznie przekonajcie się o tym sami Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 1 Składniki pół główki kapusty

1 cebula

3 kwaśne jabłka

10 dag wędzonego boczku

1 łyżka mąki

koperek

sól

2 szklanki wody Sposób przygotowania Przygotowanie kapusty i cebuliNajpierw poszatkujcie kapustę i pokrójcie cebulę w piórka. Następnie zalejcie całość 2 szklankami wody, dodajcie sól i gotujcie do miękkości. Dodawanie jabłekObierzcie jabłka i zetrzyjcie je na tarce. Gdy kapusta będzie już prawie miękka, to dodajcie ten owoc. Przygotowanie zasmażkiPrzygotujcie zasmażkę z pokrojonego boczku wytopionego na patelni i wymieszanego z mąką. Gotowanie kapustyDodajcie zasmażkę do kapusty i podduście całość.

Jak odpowiednio przygotować kapustę?

Zasmażana młoda kapusta to wyjątkowo delikatne i aromatyczne danie, które doskonale komponuje się z różnymi potrawami. Jej subtelny smak i konsystencja sprawiają, że jest idealnym dodatkiem do wielu dań, między innymi kotleta schabowego, ale też doskonale smakuje podana tylko z młodymi ziemniaczkami lub pieczywem.

Zanim jeszcze przejdziecie do obróbki termicznej tego warzywa – pamiętajcie, by pozbyć się ciemniejszych i bardziej odstających liści kapusty. Co więcej, niektóre osoby do szatkowania kapusty używają blendera – niestety, jest to bardzo zły pomysł i przestrzegamy przed tą metodą. Dlaczego? Wiele blenderów jest w stanie poszatkować kapustę tylko na niezwykle drobne kawałeczki. Po drugie – uchodzi z niej wtedy niemal cały sok, a to z kolei przekłada się negatywnie na jej walory smakowe, ale też konsystencję całego dania. Do poszatkowania kapusty dobrze sprawdzi się specjalna szatkownica, ale także tzw. nóż szefa kuchni z długą i szeroką głownią.

Czytaj też:

Placki z cukinii zawsze robię z tym 1 szczególnym składnikiem. Podkręca efekty mojego odchudzaniaCzytaj też:

Zapiekane pomidory według Ani Starmach to moje najnowsze odkrycie. Robię je w 20 minut