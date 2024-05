Zapiekane pomidory według Ani Starmach to moje najnowsze odkrycie. Robię je w 20 minut

Ania Starmach jest znaną blogerką kulinarną. Do niedawna była też jurorką „Masterchefa”. Chętnie dzieli się ze swoimi obserwatorami różnymi patentami dotyczącymi gotowania. Publikuje też przepisy, między innymi na dania z kuchni wegetariańskiej. Jeden z nich szczególnie przypadł mi do gustu. Chodzi o zapiekane pomidory z nadzieniem. To prosty, a jednocześnie pyszny specjał, którzy z pewnością pokochają nie tylko wielbiciele kuchni wegetariańskiej, ale też zdeklarowani mięsożercy. Moja rodzina go uwielbia.

Jak zrobić zapiekane pomidory z farszem?

Przygotowanie zapiekanych pomidorów z nadzieniem nie wymaga wiele wysiłku. To ekonomiczne danie, które powstaje z pięciu produktów. Można je zrobić na wiele różnych sposobów. Zachęcam was do tego, by nie trzymać się ściśle wskazanego przepisu. Potraktujcie go jedynie jako inspirację i pamiętajcie, że wszelkie modyfikacje są mile widziane, zwłaszcza jeśli chodzi o farsz.

Przepis: Zapiekane pomidory z farszem To świetna propozycja na obiad da całej rodziny. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki 4 duże pomidory (malinowe lub bawole serca)

60 g kaszy kuskus

1 kulka mozzarelli (około 100 g)

10-12 orzechów włoskich

2 łyżki natki pietruszki Sposób przygotowania Szykowanie składnikówZetnijcie płaskie kapelusze z pomidorów za pomocą ostrego noża i łyżeczką wybierzcie miąższ do wysokiego garnka. Zmiksujcie go blenderem na gładki, gęsty przecier, a następnie lekko podgrzejcie. Przełóżcie kuskus do miski i zalejcie podgrzanym i zblendowanym miąższem z pomidorów. Powinien przykryć kaszę na 1 centymetr. Przykryjcie całość talerzem i odstawcie na 5 minut, by kuskus napęczniał. Rozgrzejcie patelnię, wrzućcie na nią orzechy i prażcie je przez 2 minuty, a następnie posiekajcie. Posiekajcie też pietruszkę, a mozzarellę pokrójcie na mniejsze kawałki. Łączenie składnikówOrzechy, natkę pietruszki i mozzarellę dodajcie do kuskusu i wymieszajcie. Gotowym farszem wypełnijcie wydrążone pomidory. Przykryjcie je następnie kapeluszami i przełóżcie do naczynia żaroodpornego. Zapiekanie pomidorówFaszerowane pomidory wstawcie do rozgrzanego piekarnika (temperatura 180 stopni) na około 10 minut. PodawanieGotowe pomidory możecie posypać bułką tartą i startym parmezanem (opcjonalnie). Świetnie smakują zarówno na ciepło, jak i na zimno.

Wskazówka: pomidory możecie śmiało zastąpić paprykami. Pamiętajcie, by dokładnie umyć warzywa, odciąć ich górne części, a potem usunąć gniazda nasienne i białe włókna.

Rada: Jeśli nie macie mozzarelli, wybierzcie fetę lub inny ser.

Czym jeszcze nadziać pomidory?

Możecie wypełnić pomidory dowolnie wybranym farszem. Doskonale sprawdzi się nie tylko kasza, ale również mięso mielone, na przykład z łopatki lub szynki wieprzowej. Jeśli wolicie opcję wegetariańską, sięgnijcie po ryż albo komosę ryżową, czyli quinoę. Warto też wykorzystać inne warzywa (fasola, szpinak itp.) lub jajka. Wszystko tak naprawdę zależy od waszych upodobań smakowych. Nie zapomnijcie o przyprawach. Nie musicie ograniczać się wyłącznie do soli i pieprzu. Przyda się również oregano, rozmaryn, koperek etc. Smaku potrawie dodadzą też pestki dyni, nasiona słonecznika lub ziarna sezamu.

