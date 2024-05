Placki z cukinii zawsze robię z tym 1 szczególnym składnikiem. Podkręca efekty mojego odchudzania

Placki z cukinii są niezwykle smaczną przekąską, którą można przygotować w dosłownie kilkanaście minut. Świetnie nadają się zarówno na lekki obiad, jak i na przekąskę, ale również smaczny dodatek do dań głównych. Ich przygotowanie jest stosunkowo proste, a do tego też nie zajmuje wiele czasu. Miłośnicy tej potrawy koniecznie powinni spróbować takich placków w zupełnie nowej odsłonie. Jeden dodatek sprawi, że będą jeszcze smaczniejsze, a do tego też bardziej sycące.

Placki z cukinii z płatkami owsianymi

Większość osób używa mąki do placków z cukinii. Dużo ciekawszym, ale też zdrowszym rozwiązaniem jest dodanie do nich płatków owsianych, czyli niezwykle wartościowego składnika naszej diety. Płatki owsiane zawierają dużą ilość błonnika pokarmowego, co sprawia, że danie z tym dodatkiem będzie też bardziej sycące. Co więcej, regularne spożywanie płatków owsianych wspiera również pracę układu pokarmowego oraz pomaga utrzymać odpowiednią wagę ciała. Dodając ten składnik, zyskacie więc dodatkową porcję prozdrowotnych właściwości, ale wpłynie to też pozytywnie na konsystencję placuszków.

Przepis: Placki z cukinii z płatkami owsianymi Placki z cukinii z płatkami owsianymi to świetny sposób na sycący i zdrowy posiłek Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 1 Składniki 130 g płatków owsianych

1 duża cukinia

2 jajka

po pół łyżeczki czosnku granulowanego

szczypta soli i pieprzu Sposób przygotowania Przygotowanie cukiniiNajpierw zetrzyjcie na tarce cukinię, posólcie ją, dodajcie płatki owsiane i odstawcie na kilka minut. Następnie odsączcie całość z nadmiaru wody. Dodawanie pozostałych składnikówDo takiej mieszanki dodajcie pozostałe składniki. Całość porządnie wymieszajcie. Smażenie placków ziemniaczanychTak przygotowane placki z cukinii smażcie z obu stron na rozgrzanym oleju. Na koniec odsączcie je z tłuszczu na ręczniku papierowym.

Placki z cukinii są lekkie, soczyste i pełne smaku. Z kolei dodatek świeżych ziół czy czosnku sprawi, że staną się one jeszcze bardziej aromatyczne. Doskonale komponują się także z różnego rodzaju dipami, jogurtem czy sosem czosnkowym.

Najważniejsza zasada podczas robienia placków z cukinii

Tę zasadę zdradziła mi moja siostra, która jest niekwestionowaną mistrzynią w kuchni. O czym trzeba pamiętać, przygotowując ten specjał? Niezwykle ważne jest to, by po starciu cukinii na tarce odcisnąć z niej wodę. Najpierw musicie zetrzeć warzywo, posolić i odstawić na 15 minut, by cukinia puściła soki, a później odcisnąć ją z ich nadmiaru (możecie to zrobić na przykład przy użyciu ręcznika papierowego). Jeśli tego nie zrobicie, to ucierpi na tym konsystencja placków – masa na placki wyjdzie zbyt rzadka, a one same po usmażeniu nie będą „trzymały” odpowiedniego kształtu. Jeśli macie ochotę na więcej kuchennych eksperymentów – przygotujcie placki z cukinii bez smażenia.

