To risotto deklasuje każdy inny obiad. Kluczowy jest 1 składnik, ale w różnych odsłonach

Risotto to doskonały pomysł na szybki i smaczny obiad. Dzięki swojej prostocie i elastyczności można przygotować je w różnorodny sposób. Świetnie smakuje z grzybami, ale nie tylko. Takie risotto można również przygotować z dodatkiem warzyw, mięsa lub owoców morza – jest nie tylko pyszne, ale również sycące i pożywne. My szczególnie polecamy cudownie aromatyczne risotto pomidorowe. Gwarantujemy, że jeśli zaserwujecie je swojej rodzinie – każdy poprosi o dokładkę.

Jak zrobić pomidorowe risotto? Prosty przepis

Pomidorowe risotto z gorgonzolą nie wymaga wielkiego nakładu pracy, a smakuje naprawdę doskonale. Ważne jest, by do tej potrawy użyć trzech rodzajów pomidorów – suszonych, koktajlowych i zwykłych. Szalenie istotny jest też dodatek przypraw, takich jak oregano, świeża bazylia czy czosnek.

Przepis: Risotto pomidorowe Takie pomidorowe risotto będzie najbardziej aromatycznym daniem, jakie jedliście. Koniecznie spróbujcie! Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 50 min. Liczba porcji 4 Składniki 3 łyżki masła

80 ml białego wina

ok. 1 litr bulionu jarzynowego

1 łyżeczka suszonego oregano

1 większy pomidor

5 kawałków suszonych pomidorów w zalewie

1 mała cebula

1 ząbek czosnku

200 g ryżu do risotto

50 g pomidorków koktajlowych

5 łyżek tartego parmezanu

50 g gorgonzoli

listki świeżej bazylii Sposób przygotowania SmażenieDo szerokiego garnka lub głębokiej patelni wlejcie 2 łyżki oleju z suszonych pomidorów i dodajcie pokrojoną w kosteczkę cebulę oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Zeszklijcie całość przez około 5 minut, od czasu do czasu mieszając. Dodawanie pozostałych składnikówDodajcie ryż, łyżkę masła oraz pokrojone suszone pomidory. Wymieszajcie i smażcie przez minutę na średnim ogniu. Wlejcie wino i gotujcie przez 2 minuty, aż całkowicie wyparuje. Następnie wlejcie pół szklanki gorącego bulionu i gotujcie risotto na małym ogniu, aż cały płyn zostanie wchłonięty przez ryż. W międzyczasie co chwilę mieszajcie. Dodajcie też oregano. Gotowanie risottoStopniowo wlewajcie kolejne porcje bulionu, odczekując, aż poprzednia ilość się wchłonie. Gotujcie tak całość przez około 16 minut, aż ryż będzie prawie ugotowany (ciągle al dente w środku). Nie musicie zużyć całego bulionu. Dodajcie obranego i pokrojonego w kosteczkę pomidora i gotujcie przez około 3-4 minuty, mieszając co chwilę. Mieszanie całościWsypcie pokrojone pomidorki koktajlowe, następnie wymieszajcie i zdejmijcie z ognia. Dodajcie parmezan, resztę masła, pokrojoną na kawałeczki gorgonzolę i posiekaną bazylię. Doprawcie solą i świeżo zmielonym pieprzem. Wymieszajcie, przykryjcie i odstawcie na około 2-3 minuty. Po tym czasie możecie nakładać risotto.

Jak zrobić smaczne risotto? Porady

Bardzo ważne podczas robienia risotto jest stopniowe dolewanie płynu, który powoli wsiąka w ryż – przez to staje się on miękki i pełen smaku. Żeby wasze risotto było aksamitne i cudownie kremowe, warto już po wyłączeniu palnika dodać do dania kilka bardzo cienkich płatków masła. Całość trzeba później tylko delikatnie wymieszać. Ważne jest też, by wybrać wysokiej jakości ryż – odpowiedni będzie na przykład typ arborio (gatunek przeznaczony specjalnie do robienia risotto). Trzeba pamiętać też o stałym mieszaniu, które pomaga uwolnić skrobię z ryżu, nadając potrawie kremowej konsystencji.

Takie risotto można podawać jako dodatek do różnego rodzaju mięs czy ryb, ale doskonale smakuje także jako samodzielna potrawa. Gdy składniki się połączą, zdejmijcie risotto z ognia i pozostawcie na chwilę pod przykryciem, aby smaki się przegryzły. Koniecznie spróbujcie przygotować też płatki owsiane à la risotto – to dość niestandardowy, ale świetny sposób wykorzystania płatków owsianych.

