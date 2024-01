Sięgnij po mój przepis na risotto. Pozwala schudnąć i świetnie smakuje. Nigdy nie wrócisz do klasyki

Wybór płatków owsianych zamiast ryżu polecam osobom, które chcą postawić na dietę bogatą w błonnik. Płatki owsiane są dobrym źródłem głównie błonnika rozpuszczalnego, który może wspierać zdrowie serca i przewodu pokarmowego. Tymczasem biały ryż, który najczęściej wykorzystujemy do risotto ma mniej błonnika. Ponadto płatki owsiane mają nieco wyższą zawartość białka niż biały ryż. A dodatkowo ich indeks glikemiczny jest niższy. Oznacza to, że powodują wolniejszy wzrost poziomu cukru we krwi. To może być korzystne dla osób z cukrzycą lub tych, które starają się kontrolować poziom cukru we krwi. Polecam więc sprawdzony przeze mnie przepis na owsiankę à la risotto. Warzywa dobierz wedle własnego uznania. Postaw na te, które lubisz najbardziej.

Przepis: Płatki owsiane à la risotto Ten przepis jest świetnym sposobem na wykorzystanie płatków owsianych w inny niż zwykle sposób. Możesz dostosować go do swoich upodobań, dodając różne składniki i przyprawy. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 45 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 2 Składniki 1 szklanka płatków owsianych

2 szklanki bulionu warzywnego

1 cebula

2 ząbki czosnku

2 łyżki oliwy z oliwek

1/4 szklanki białego wina

2 marchewki

200 gramów mrożonego groszku

2 łyżki natki pietruszki

1/4 szklanki startego parmezanu

sól

pieprz Sposób przygotowania SmażenieNa średnim ogniu w głębokiej patelni rozgrzej oliwę z oliwek. Dodaj drobno posiekaną cebulę i smaż, aż się zeszkli. Następnie dodaj czosnek i smaż przez kolejną minutę.rnNastępnie wsyp płatki owsiane i smaż je razem z cebulą i czosnkiem przez około 2-3 minuty, aż lekko zbrązowieją. Dodanie winaWino jest składnikiem opcjonalnym. Jeśli go jednak używasz, wlej wino i gotuj, aż większość płynu wyparuje. Dolewanie bulionuPowoli dodawaj bulion, po pół szklanki, ciągle mieszając. Poczekaj, aż płatki owsiane wchłoną płyn, zanim dodasz kolejną jego porcję. Proces ten powinien trwać około 20 minut, aż płatki owsiane będą miękkie, ale nadal trochę al dente. Dodanie warzywW trakcie gotowania dodaj do risotto ulubione warzywa. U mnie są to marchewki pokrojone w małe słupki i mrożony zielony groszek. Możesz zastąpić go groszkiem z puszki, ale wtedy pamiętaj, by dać go jako ostatnie warzywo, by się nie rozgotował. Oczywiście możesz też wybrać inne warzywa, np. cukinię, pieczarki, szpinak, bakłażan. PrzyprawienieNa końcu gotowania dodaj parmezan (opcjonalnie, dla wersji wegańskiej można pominąć ser lub użyć wegańskiego zamiennika w postaci płatków drożdżowych), dopraw solą i pieprzem do smaku. PodawanieDanie podawaj gorące, posypane świeżymi ziołami. Ja preferuję posiekaną natkę pietruszki. Możesz też posypać owsiankę à la risotto dodatkowym serem.

Przepis dotyczy przygotowania dwóch porcji. Biorąc to pod uwagę i analizując podstawowe składniki na jedną osobę, czyli: 1/2 szklanki płatków owsianych, szklankę bulionu, 1/2 cebuli, czosnek, łyżkę oliwy z oliwek, 1/8 szklanki białego wina i 1/8 szklanki parmezanu, porcja owsianki à la risotto dostarcza między 300 a 400 kcal. Oczywiście wartości te nie uwzględniają dodatkowych składników, takich jak marchewka, groszek, pieczarki, szpinak czy inne warzywa. Pamiętaj jednak, że dodanie warzyw zwiększy zawartość błonnika i mikroelementów przy minimalnym wpływie na kaloryczność dania.

Czytaj też:

Zamieniłam ryż na zdrowszy produkt. Jem go z pieczarkami, brukselką i jajkiem sadzonym. Jest pysznie i dietetycznieCzytaj też:

Ta rozgrzewająca owsianka to idealne śniadanie na mroźne dni. Dzięki niej pokochałam poranki