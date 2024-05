Ekspresowa fasolka po bretońsku smakuje jak u mamy. Robię ją zawsze, gdy potrzebuję obiadu „na szybko”

Fasolka po bretońsku to tradycyjne danie, które ma bardzo wielu miłośników. Jest to szybka, tania, a przede wszystkim bardzo sycąca potrawa. Można podawać ją na obiad, ale doskonale sprawdzi się też jako dodatek do śniadania. Mamy patent, by fasolka po bretońsku była gotowa znacznie szybciej niż normalnie.

Jak zrobić ekspresową fasolkę po bretońsku?

Przygotowując klasycznie tę potrawę, najpierw należy namoczyć, a później ugotować fasolę. Proces ten zabiera sporo czasu, więc jeśli nie macie ochoty na długie gotowanie – użyjcie po prostu fasoli w puszce. Całe danie będzie tak samo smaczne, a wy oszczędzicie sobie pracy i szybciej będziecie mogli podać obiad.

Przepis: Ekspresowa fasolka po bretońsku Tak przyrządzona fasolka smakuje tak samo dobrze jak jej klasyczna wersja Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 4 Składniki 2 puszki fasolki konserwowej

100 g boczku wędzonego

100 g kiełbasy

1 cebula

2 ząbki czosnku

2 liście laurowe

2 sztuki ziela angielskiego

2 łyżki koncentratu pomidorowego

2 łyżki suszonego majeranku

szczypta ostrej mielonej papryki

szczypta soli

szczypta pieprzu

1 szklanka wody

olej do smażenia Sposób przygotowania SmażenieNajpierw podsmażcie pokrojoną cebulę, boczek i kiełbasę na patelni. Później przełóżcie całość do garnka z wodą, dodajcie liście laurowe i czosnek przeciśnięty przez praskę. Całość podgotujcie przez około 10 minut i dodajcie fasolę. Dodawanie pozostałych składnikówDo dania dodajcie teraz przecier pomidorowy, a całość doprawcie pozostałymi składnikami.

Jak przyrządzić pyszną fasolkę po bretońsku? Porady

Żeby przyrządzić fasolkę po bretońsku, możecie użyć zarówno mniejszych, jak i większych nasion fasoli – oba rodzaje sprawdzą się dobrze. Ważnym elementem całej potrawy są także pomidory, możecie dodać je w różnej formie – jako przecier pomidorowy, passatę lub pomidory z puszki, a latem z kolei warto sięgnąć po świeże warzywa. Jeżeli chcecie, żeby wasza fasolka była zdrowsza – zrezygnujcie ze smażenia kiełbasy, a zamiast tego obgotujcie ją w wodzie. Możecie przyrządzić też tę potrawę bez mięsa, na przykład dodając tofu, które jest jego świetnym zamiennikiem. Sprawdźcie, jak zrobić taką fasolkę po bretońsku wege.

W tym daniu niezwykle ważne są również przyprawy – tradycyjnie dodaje się majeranek, ale warto postawić również na inne zioła. Świetnie sprawdzi się między innymi oregano, liść laurowy, słodka lub ostra papryka w proszku, ale też czosnek, kminek czy tymianek oraz zioła prowansalskie. Z kolei jeśli chcecie zagęścić fasolkę po bretońsku, to możecie użyć w tym celu mąki, ale odpowiednia będzie też sama fasola. Wystarczy, że część fasoli przełożycie do moździerza lub blendera i dokładnie ją zmielicie.

