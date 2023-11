Omlet z tym dodatkiem to idealna propozycja na śniadanie w trakcie odchudzania. 5 minut i gotowe

Omlet to fantastyczna propozycja na zdrowe, smaczne i sycące śniadanie. To danie, które może być dostosowane do naszych indywidualnych upodobań, ponieważ można dodać do niego różnorodne składniki, takie jak warzywa, szynkę czy ser. Okazuje się jednak, że można przygotować go w jeszcze ciekawszej formie, dodając jeden składnik, który pomoże nam też szybciej schudnąć.

Omlet z płatkami owsianymi – ciekawe śniadanie w trakcie odchudzania

Owsianka jest pyszna i możecie przygotować ją na wiele sposobów. Coś idealnego dla siebie znajdą miłośnicy wytrawnych smaków, ponieważ świetnie sprawdzi się wtedy złota owsianka z kurkumą. Jeszcze większe pole do popisu jest w kwestii słodkich owsianek – wiele osób uwielbia owsiankę rafaello czy owsiankę sernikową. Robiąc owsiankę możecie eksperymentować do woli z różnego rodzaju dodatkami.

Jeśli jednak znudziła się wam już nieco owsianka – możecie przygotować inne danie z użyciem tych płatków. Spróbujcie zrobić omlet z tym składnikiem. Przygotujecie go w ekspresowym tempie, a takie śniadanie nasyci was na długi czas, dzięki czemu nie będziecie mieć ochoty na słodkie i kaloryczne przekąski między posiłkami.

Jak zrobić omlet z płatkami owsianymi? Przepis

Przygotowanie takiego omleta z płatkami owsianymi naprawdę jest banalnie proste. Wystarczy, że zmiksujecie ze sobą jajka i płatki owsiane, a powstałą masę usmażycie na patelni (tak, jak robi się to w przypadku klasycznego omleta). Taki omlet możecie podawać zarówno ze słodkimi dodatkami, jak i w wersji „na słono”.

Przepis: Omlet z płatkami owsianymi Omlet z płatkami owsianymi to ciekawe urozmaicenie klasycznych śniadań podczas diety odchudzającej. Koniecznie spróbujcie! Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 2 łyżki płatków owsianych (najlepiej wybierzcie górskie)

2 jajka Sposób przygotowania Zblendujcie jajka i płatkiNajpierw zblendujcie jajka z płatkami owsianymi. Róbcie to do momentu, aż powstanie gładka i jednolita masa. Jeśli macie ochotę, możecie dodać też owoce – na przykład pół banana lub jabłka. Usmażcie omletGotowe ciasto wlejcie na dobrze rozgrzaną patelnię i smażcie pod przykryciem przez około 3 minuty. Następnie przewróćcie na drugą stronę – po kolejnych 3 minutach omlet będzie gotowy.

Dlaczego warto jeść płatki owsiane na diecie odchudzającej?

Płatki owsiane to idealny składnik diety odchudzającej. Są one bogate w błonnik, który pomaga w regulowaniu trawienia, zapewnia uczucie sytości i kontroluje poziom glukozy we krwi. To sprawia, że można uniknąć nagłych skoków cukru, które mogą prowadzić do wzrostu apetytu. Dodatkowo mają one stosunkowo niski indeks glikemiczny – oznacza to, że powoli uwalniają energię, co zapobiega gwałtownym wzrostom i spadkom poziomu cukru we krwi. Dzięki temu można uniknąć nagłych ataków głodu.

Dodatkowo płatki owsiane są źródłem składników odżywczych, takich jak białko, węglowodany złożone, żelazo i witaminy z grupy B. Dostarczają one energii na dłużej, co z kolei jest bardzo ważne w procesie odchudzania, ponieważ po prostu nie czujemy się głodni i zmęczeni.

Czytaj też:

Odchudzanie dla leniwych. Stosujcie te sprytne triki w trakcie jedzenia, a boczki zniknąCzytaj też:

Fit snickers, czyli deser, od którego nie przytyjecie. Nawet moja zazdrosna sąsiadka wzięła przepis