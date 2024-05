Fit naleśniki z płatkami owsianymi to najlepsze śniadanie. Robię je ekspresowo z 3 składników

Naleśniki są dobrym pomysłem na szybkie śniadanie lub kolację. Ich przygotowanie zajmuje dosłownie chwilę, a uwielbia je niemal każdy z nas. Co więcej, można je przygotować w różnych odsłonach – doskonale smakują „na słodko”, na przykład z dżemem, jogurtem naturalnym i świeżymi owocami, ale też w wersji wytrawnej z serem i szynką, szpinakiem lub suszonymi pomidorami i kurczakiem. Przygotowując naleśniki, warto dodać jeden, szczególny składnik, dzięki któremu potrawa będzie jeszcze zdrowsza, ale też odpowiednia dla osób, które walczą z nadprogramowymi kilogramami.

Jak przygotować fit naleśniki z płatkami owsianymi?

Takie naleśniki z dodatkiem płatków owsianych wychodzą niezwykle delikatne, o ciekawym smaku i teksturze. Zanim zaczniecie smażyć naleśniki – poczekajcie, aż patelnia porządnie się rozgrzeje, dzięki temu pierwszy naleśnik z pewnością nie wyląduje w koszu. Spróbujcie zrobić też superszybkie naleśniki bez mąki.

Przepis: Naleśniki z płatkami owsianymi Te naleśniki są pyszne, ale też zdrowe. Koniecznie spróbujcie samodzielnie je przyrządzić Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 6 Składniki 100 g płatków owsianych

200 ml mleka roślinnego

2 jajka Sposób przygotowania Mielenie płatków owsianychNajpierw płatki owsiane przemielcie na drobny proszek, na przykład przy użyciu blendera (blendujcie na wysokich obrotach). Mieszanie składnikówZblendowane płatki owsiane wymieszajcie z mlekiem i jajkami tak, by powstała gładka masa. SmażenieSmażcie naleśniki z obu stron, by ładnie się przyrumieniły.

Z czym jeść naleśniki podczas odchudzania?

Podczas odchudzania warto wybierać lekkie i zdrowe dodatki do naleśników. Doskonałymi opcjami są świeże owoce, takie jak truskawki, jagody czy plastry banana, które dodają naturalnej słodyczy i błonnika. Warto również postawić na jogurt naturalny czy twaróg o niskiej zawartości tłuszczu. Musicie jednak pamiętać, by wystrzegać się słodkich dodatków takich jak cukier czy różnego rodzaju sosy i syropy – zdecydowanie lepiej wybierać naturalne słodziki, takie jak na przykład odrobina miodu.

Do samych naleśników warto dodawać płatki owsiane, ponieważ są bogate w błonnik, który sprawia, że czujemy się dłużej syci, co z kolei przyczynia się do ograniczenia spożywanych kalorii. Dodatkowo płatki owsiane mają niski indeks glikemiczny – oznacza to, że powoli uwalniają cukier we krwi, co sprzyja utrzymaniu stabilnego poziomu energii i zapobiega nagłym skokom glukozy, które mogą prowadzić do napadów głodu.

Czytaj też:

Owsianka a’la tiramisu to najlepsze śniadanie, jakie zjecie. Mnie zastępuje deser podczas odchudzaniaCzytaj też:

Jest smaczniejszy niż skyr i nie zawiera ani grama tłuszczu. Możesz go jeść nawet na diecie