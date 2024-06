Takim obiadem zajadałam się u babci. Młode ziemniaki z tym tanim i prostym składnikiem to hit

Pamiętacie czasy, kiedy sklepowe półki świeciły pustkami i trzeba się było nieźle nagimnastykować, by przygotować jedzenie dla bliskich? Moja babcia Gienia gotowała po mistrzowsku i zawsze potrafiła wyczarować coś z niczego. W jej rękach nawet banalny (na pierwszy rzut oka) posiłek urastał do rangi prawdziwej uczty dla podniebienia. Nie znała żadnych skomplikowanych ani wyrafinowanych przepisów, ale cała rodzina do dziś wspomina jej obiady. Ja często wracam myślami do ziemniaków z zsiadłym mlekiem, jakie serwowała mi w dzieciństwie.

Ziemniaki z zsiadłym mlekiem – obiad jak u babci

W sezonie wiosennym i letnim często przyrządzam bliskim obiad jak u babci. Gotuję młode ziemniaczki (te zwykle pojawiają się już na przełomie maja i czerwca), posypuję je posiekaną natką pietruszki, szczypiorkiem lub inną zieleniną i podaję w towarzystwie zsiadłego mleka oraz podsmażanej cebulki. To najprostszy, a zarazem najsmaczniejszy posiłek, jaki znam. Można go podać na wiele różnych sposobów. Jedni, tak jak ja, serwują poszczególne składniki w osobnych naczyniach, a inni umieszczają je na jednym talerzu, tworząc finezyjną i kolorową kompozycję.

Jeśli jesteście zwolennikami drugiego wariantu, możecie najpierw ułożyć w naczyniu warstwę zsiadłego mleka, umieścić na niej kilka ziemniaków i całość posypać koperkiem lub natką pietruszki. Niektórzy dodatkowo podsmażają je, by zyskały więcej smaku i aromatu. Nie jest to jednak opcja tak zdrowa, jak klasyczna wersja dania przygotowywana na bazie gotowanych ziemniaków z zieleniną.

Czy zsiadłe mleko jest zdrowe?

Zsiadłe mleko powstaje w procesie kwaśnienia niepasteryzowanego mleka krowiego, koziego lub owczego z udziałem bakterii fermentacji mlekowej. Zawiera wiele cennych mikro- oraz makroelementów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Można w nim znaleźć między innymi cynk, potas, selen czy wapń. Nie obciąża przewodu pokarmowego. Jest źródłem kwasu mlekowego, dzięki czemu pozytywnie wpływa na pracę jelit. Zapobiega dolegliwościom gastrycznym, takim jak na przykład wzdęcia, zaparcia czy biegunki. Poza tym stymuluje wydzielanie soków trawiennych.

Warto podkreślić, że zsiadłe mleko reguluje gospodarkę wodno-elektrolitową i doskonale gasi pragnienie. Zawiera niewielkie ilości cukru mlecznego, więc na ogół jest bardzo dobrze przyswajane przez osoby z nietolerancją laktozy (choć to kwestia indywidualna i każdy może reagować inaczej).

Jak zrobić zsiadłe mleko?

Zsiadłe mleko możecie zrobić na własną rękę. Wystarczy zaopatrzyć się w niepasteryzowane mleko i odstawić je w ciepłe miejsce na 1-2 dni. Jeżeli macie w domu tylko produkt pasteryzowany, również możecie spróbować. Dodajcie do mleka śmietanę (4 łyżki na litr) i pozostawcie miksturę w cieple na kilka dni.

