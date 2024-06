To proste, ale pożywne danie uwielbia cała moja rodzina. Wystarczy kilka składników

Jeśli znudziły wam się tradycyjne kotlety, spróbujcie innego zestawienie smaków. Co powiecie na połączenie mięsa mielonego z ryżem? Wbrew pozorom te dwa składniki tworzą niezwykle zgrany, pożywny, a zarazem pyszny i aromatyczny duet, który w mgnieniu oka podbije serca całej rodziny. Poznajcie przepis.

Jak ugotować ryż na sypko?

W tym przypadku największe znaczenie ma zachowanie odpowiednich proporcji ryżu do płynu (wody lub bulionu). Zależą one w dużej mierze od tego, jakich produktów użyjecie:

ryż biały – 2 części wody na 1 część ryżu,

ryż parboiled (nawilżany pod wysokim ciśnieniem) – 2 części wody na 1 część ryżu,

ryż brązowy – 3 części wody na 1 porcję ryżu,

Przed wsypaniem produktu do garnka warto go przepłukać. Ten prosty zabieg pozwala nie tylko na pozbycie się zanieczyszczeń z powierzchni ryżu, ale również nadmiaru skrobi, który odpowiada za sklejanie się ziaren. Ryż gotujcie w lekko osolonej wodzie pod przykryciem. Gdy całość zacznie wrzeć, zmniejszcie moc palnika i trzymajcie garnek na kuchence jeszcze przez około 15-20 minut. Po tym czasie możecie sprawdzić, czy ryż jest miękki i przemieszać go widelcem, by usunąć nadmiar wody.

Jak zrobić smażony ryż z mięsem mielonym?

Przepis jest prosty. Wystarczy połączyć ugotowany ryż z mięsem mielonym i kilkoma innymi składnikami, a potem wszystko podsmażyć na patelni. Jeśli chcecie przyspieszyć ten proces, możecie przygotować ryż dzień wcześniej.

Przepis: Ryż z mięsem mielonym To proste i sycące danie dla całej rodziny. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 6 Składniki 200 g ryżu

500 g mięs

1 marchewka

1 cebula

1 łyżeczka słodkiej papryki

pół łyżeczki curry

pół łyżeczki kminu

sól

pieprz Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyjcie marchewkę. Usuńcie z niej skórkę i zetrzyjcie warzywo na tarce. Cebulę obierzcie z łupin i drobno posiekajcie. Gotowanie ryżuUgotujcie ryż na sypko. Podsmażanie cebuliPodsmażcie cebulę razem z przyprawami na złoty kolor. Dodajcie mięso mielone i trzymajcie na kuchence, dopóki się nie zarumieni. Do mięsa dodajcie ugotowany i odcedzony ryż oraz marchewkę. Podsmażajcie wszystko jeszcze około 5-7 minut. Wymieszajcie całość PodawanieRyż przełóżcie na talerze. Możecie posypać porcje posiekaną natką pietruszki (opcjonalnie).

Co można dodać do smażonego ryżu z mięsem mielonym?

Smażony ryż z mięsem mielonym świetnie komponują się z wieloma różnymi dodatkami, na przykład cukinią, papryką, szpinakiem, brokułem, kalarepą, szparagami itp. Można do niego również dodać grzyby, na przykład pieczarki, prawdziwki etc. Dzięki temu danie będzie jeszcze bardziej pożywne. Gotowe danie możecie posypać posiekaną natką pietruszki albo listkami bazylii.

Czytaj też:

Nie rób tego z ugotowanym ryżem. W przeciwnym razie ryzykujesz zdrowiemCzytaj też:

Jednogarnkowy obiad w 20 minut to mój ratunek, gdy nie mam czasu gotować. Cała rodzina się zajada