Te kieszonki z piersi kurczaka robię szybko, a rodzina uwielbia ten obiad. Poznaj mój prosty przepis

Filet z kurczaka jest jednym z tych produktów, których nie może zabraknąć w mojej kuchni. Dlaczego? Powodów jest kilka. To tanie i łatwo dostępne mięso. Ma delikatną strukturę i rozpływa się w ustach. Poza tym można je przygotować na wiele różnych sposobów. Ja najczęściej robię z tego składnika drobiowe kieszonki. Nie wymagają wiele pracy. Trzeba włożyć jedynie trochę wysiłku w przygotowanie farszu, ale efekt wynagradza wszelki trud.

Jak zrobić kieszonki z piersi z kurczaka?

Do przygotowania tych drobiowych kieszonek potrzebujesz jedynie kilku składników. Mięso to podstawa. Oczywiście przyda się również farsz. Ja zwykle nadziewam filety pieczarkami i serem. Możesz jednak wykorzystać również inne składniki. Wszystko zależy od upodobań i dostępnych produktów. Bardzo ważne jest to, by potrawa nie spędziła zbyt dużo czasu w piekarniku. W przeciwnym razie będzie przepieczona i sucha, a co za tym idzie niesmaczna.

Przepis: Kieszonki z piersi z kurczaka To idealna propozycja na tani i szybki obiad dla całej rodziny. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 50 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 4 Składniki 4 pojedyncze filety z piersi kurczaka Na marynatę: 1 łyżeczka czosnku granulowanego

1 łyżeczka mielonej słodkiej papryki

2 łyżki oleju

sól

pieprz Na farsz: 1 łyżka masła

20 dg pieczarek

10 dg żółtego sera (np. goudy) Do zapiekania: 2 plasterki żółtego sera Sposób przygotowania Robienie marynatyPołącz oliwę z czosnkiem i przyprawami. Całość dokładnie wymieszaj. Szykowanie mięsaFilety z kurczaka oczyść z błonek, opłucz, osusz na ręczniku papierowym. Każdy natnij dość głęboko z boku. Wysmaruj mięso przygotowaną marynatą zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Przygotowanie farszuPokrój pieczarki i uduś je na maśle. Zetrzyj ser i połącz go z ostudzonymi grzybami. Wymieszaj całość. Dodatek żółtego sera sprawi, że kieszonki będą bardziej soczyste. Nadziewanie pieczarekKażde nacięcie napełnij farszem. Pieczenie kieszonekŻaroodporne naczynie wysmaruj olejem. Ułóż w nim filety z piersi kurczaka, tak, by nacięcia znalazły się u góry. Na każdym filecie możesz ułożyć plasterek żółtego sera przecięty na pół. Kieszonki piecz ok. 30 minut w 180-200 stopniach Celsjusza do momentu aż filety będą miękkie, a ser na wierzchu się rozpuści.

Wskazówka: Drobiowe kieszonki najlepiej smakują na gorąco. Warto podawać je od razu po przygotowaniu.

Czym jeszcze nadziać kieszonki z piersi z kurczaka?

Mięso z kurczaka jest bardzo delikatne w smaku. Dlatego doskonale komponuje się z wieloma różnymi składnikami. Kieszonki drobiowe możesz nadziać twarogiem, mozzarellą, fetą, ricottą lub serem pleśniowym. W roli farszu świetnie sprawdzają się również warzywa, na przykład szpinak, świeże lub suszone pomidory, grillowana cukinia itp. Oczywiście na tym lista dostępnych możliwości wcale się nie kończy. Wybór dodatków zależy tak naprawdę wyłącznie od ciebie. Postaw na to, co najbardziej lubisz i puść wodze fantazji.

Drobiowe kieszonki – propozycje podania

Kieszonki z piersi z kurczaka możesz podać z młodymi ziemniakami lub ryżem ugotowanym na sypko. Świetnie sprawdzi się również fasolka szparagowa albo lekka sałatka z sezonowych warzyw (pomidorów, ogórków, marchewki itp.). Pamiętaj, że te drobiowe przysmaki są dość sycące. Dlatego nie przesadzaj z ilością wykorzystanych dodatków. Postaw na mniejsze porcje.

Czytaj też:

Schabowy w tej wersji bije na głowę klasyka. Kotlety chrupią aż miło i nie chłoną tyle tłuszczuCzytaj też:

W PRL-u sięgaliśmy po ten zestaw na piątkowy obiad. Moja rodzina wraca do niego z sentymentem