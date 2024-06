Te kotleciki rozchodzą się u mnie jak świeże bułeczki. Są proste, szybkie i obłędnie pyszne

Moi bliscy uwielbiają mięso z kurczaka. Gdy tylko nadarza się okazja, kupuję podwójną porcję i robię pyszne kotleciki. Nie wymagają wiele pracy i powstają tylko z kilku składników. Ich sekretem jest pyszna panierka na bazie jogurtu naturalnego oraz przypraw.

Jak zrobić kotleciki szu szu?

Receptura jest prosta. Na dobrą sprawę wystarczy obtoczyć kurczaka w marynacie, a potem obsmażyć. Po kilku minutach będziecie mieć na stole pyszne smakołyki. Możecie je zaserwować bliskim z ziemniakami i surówką albo podać jako samodzielną przekąskę. Oba warianty sprawdzają się znakomicie.

Rada: Jeśli chcecie, by kotleciki lepiej przegryzły się z marynatą, pozostawcie je w lodówce na około godzinę. Pamiętajcie, by miskę z mięsem przykryć folią. Dzięki temu nie przedostaną się do niej zapachy innych produktów.

Przepis: Kotleciki szu szu To idealna propozycja na obiad lub wcześniejszą kolację. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 10 Składniki 2 filety z kurczaka Na marynatę: 2 żółtka

3 łyżki mąki ziemniaczanej

2 łyżki jogurtu naturalnegp

łyżka kwaśnej śmietany

2 duże ząbki czosnku

2 łyżki oleju

łyżeczka słodkiej papryki

pół łyżeczki ostrej papryki

sól, pieprz

tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie mięsaPokrójcie kurczaka na płaskie kotlety. Wytnijcie wszystkie żyłki i chrząstki. Rozbijcie je lekko tłuczkiem. Postarajcie się, wy każdy kawałek miał podobną grubość. Dzięki temu łatwiej je będzie usmażyć Robienie marynatyPrzeciśnijcie ząbki czosnku przez praskę. Wszystkie składniki na marynatę wymieszajcie w misce. Powinny utworzyć jednolitą masę. Łączenie składnikówDokładnie obtoczcie każdy kawałek mięsa w marynacie. Smażcie kotletySmażcie kotlety do zrumienienia na dość dużej ilości oleju (około 6 łyżek). Odsączcie je potem z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym.

Wskazówka: Kotleciki doskonale komponują się również z mizerią, buraczkami, zasmażaną kapustą oraz innymi typowymi dodatkami.

Inne propozycje szybkich obiadów

Jeśli nie macie pomysłu na obiad, a nie chcecie spędzać dużo czasu w kuchni, sięgnijcie po dania z makaronem w roli głównej. Możecie zapiec kluski w piekarniku albo połączyć je z różnymi sosami na patelni i stworzyć szybkie danie rodem z włoskiej restauracji. Mięsożercom polecamy natomiast schabowe z piekarnika. Nie wymagają smażenia ani użycia dużej ilości tłuszczu. To dobra propozycja dla osób na diecie, które chcą zjeść coś smacznego, a jednocześnie ograniczyć liczbę przyjmowanych kalorii.

Czytaj też:

Przepis na te odżywcze kluski dostałam od dietetyka. Są szybkie, pyszne i o niebo lepsze niż tradycyjne leniweCzytaj też:

Ten przepis na szybki obiad z makaronem dostałam od koleżanki. Pomógł jej podnieść poziom żelaza